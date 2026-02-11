«Ecuador en dictadura», denuncia el correísmo tras encarcelamiento de alcalde de Guayaquil

Quito, 11 feb (EFE).- La Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), aseguró que Ecuador se encuentra bajo una dictadura después de que el alcalde de Guayaquil, uno de los principales opositores al actual presidente Daniel Noboa, haya sido enviado a prisión preventiva por una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria.

«Denunciamos ante Ecuador y ante el mundo nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo frente a la brutal persecución política que hoy enfrentamos quienes hacemos oposición», señaló el correísmo en un comunicado difundido en redes sociales.

El partido que lidera Correa recordó que lo sucedido con Aquiles Alvarez, quien fue elegido en 2023 como alcalde de Guayaquil de la mano de la Revolución Ciudadana, «no es un hecho aislado, es parte de una estrategia sistemática para silenciar voces críticas, intimidar a líderes electos democráticamente y desviar la atención del país de los verdaderos problemas que hoy lo golpean».

El partido correísta acusó a la Fiscalía de Ecuador de levantar «perversas cortinas de humo frente a lo que el país ha evidenciado en los últimos días: la grave penetración del narcotráfico en el sistema de justicia y el deterioro del Estado de Derecho».

«Lo vivido hoy pasará a la historia como el día en que murió la democracia y se confirmó que Ecuador atraviesa una ‘narcodictadura que persigue a la oposición y protege intereses oscuros», apostilló la RC.

Correa también rechazó la decisión judicial y cuestionó a «la gente decente que debe haber en el Gobierno» y en el partido de Noboa. «¿Se prestarán para tanto? ¿No tienen temor de Dios? Y si no son creyentes, ¿no temen lo que dirá la historia de ustedes?», dijo en su cuenta de X.

«A las Fuerzas Armadas y Policía Nacional: ¿Seguirán siendo cómplices? Enfrentamos una verdadera dictadura. Antes era solo contra la RC5, ahora es contra todos», añadió.

Aquiles Alvarez fue detenido el martes en su domicilio durante un operativo policial en el que también fueron arrestadas otras diez personas, entre ellas sus hermanos Xavier y Antonio, quien es el presidente del Barcelona de Guayaquil, el club de fútbol más popular de Ecuador.

La Fiscalía imputó a los detenidos ser parte de una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria.

El alcalde de Guayaquil se encontraba ya pendiente de juicio por otro caso en el que está acusado de contrabando de combustibles a través de las estaciones de servicio que posee su familia, un proceso que seguía en libertad condicional con la obligación de portar un grillete electrónico y de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial. EFE

