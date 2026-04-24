«El mundo es uno» y la música lo une, afirma el pianista gaditano Chano Domínguez

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Ron González

Asunción, 24 abr (EFE).- El pianista gaditano Sebastián Chano Domínguez, que regresó a Paraguay tras ocho años sin que escucharan en el país suramericano sus acordes permeados por el flamenco, defendió en una entrevista con EFE en Asunción que la música une a los seres humanos y que el jazz, el género que lo ha hecho célebre en el mundo, es prueba de esto.

«El mundo es uno, la gente es una y las barreras y las fronteras lo que nos hacen es separarnos más que unirnos. Con la música te das cuenta de eso, de lo cerca que estamos unos de otros», dijo antes de abandonar Paraguay este viernes.

Domínguez enamoró a los amantes del jazz la noche del jueves, cuando acompañado del bajista Mauro Battisti y del baterista David Xirgu ofreció un vibrante concierto en ocasión del 50 aniversario del Centro Cultural de España Juan de Salazar, el precusor de la red de 16 casas de este tipo en América Latina y África.

El pianista aseguró que el efusivo recibimiento del recital le hace pensar en regresar el próximo año a tierras guaraníes, donde, admitió, disfruta de «la energía de la gente y el clima» y ha llegado a sentirse como en su natal Cádiz.

«Me gustaría volver el año que viene, si puede ser, porque además la experiencia que tuvimos anoche en el auditorio de la Orquesta Nacional fue muy agradable. El público, el concierto que hicimos, lo bien que lo pasamos, todo el mundo salió con una alegría y con una sonrisa», señaló complacido tras apuntar que «esa es la misión» de los músicos.

En el concierto, el pianista interpretó su destacada pieza ‘Alma de Mujer’, un tema que se nutre del palo flamenco ‘colombiana’ y que vio la luz en 1996 como parte de su aclamado álbum ‘Hecho a mano’, considerado su trabajo más representativo en la rama del flamenco-jazz.

Además, tocó su popular bulería ‘Mister C.I.’, una obra en honor al fallecido cantaor gitano Camarón de la Isla (1950-1992), un mito en la historia del flamenco, y que se inspira en ‘Mister P.C.’, la pieza de John Coltrane para homenajear al bajista Paul Chambers.

«El público que habla español entiende muy bien mi música, porque yo siempre digo, yo hago jazz en español. Entonces, en casi toda Latinoamérica o Hispanoamérica me he sentido muy, muy entendido, muy comprendido por la gente», apuntó sobre el efusivo recibimiento de estos y los otros temas que interpretó.

El músico gaditano mencionó a Coltrane como una de sus influencias en el jazz, pero también al mítico Miles Davis, al que consideró como «el padre de los grandes» y pionero en la fusión del género con otros ritmos como el rock o el blues a inicios de la década de 1950.

«Después de Miles David, el jazz ha sobrevivido porque se ha mezclado con las músicas tradicionales de los sitios donde ha llegado. Es el secreto de que siga vivo, porque tocar como Charly Parker o como John Coltrane hoy en día se estudia en los conservatorios de música moderna, se ha convertido casi en una música clásica», explicó.

Asimismo, recordó su «impronta» flamenca y su crianza rodeado de estos sonidos en Cádiz, cuna de este género que ha sabido fusionar con el jazz.

«Mi primer instrumento fue la guitarra flamenca y todo lo que es la impronta, los ritmos, armonías y melodía flamenca las conozco, pero después soy un músico que lo que me ha interesado es la improvisación, la creación en el momento. Eso es lo que más me alienta o me inspira y eso me ha llevado al mundo del jazz», refirió. EFE

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