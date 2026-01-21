«En Ecuador tenemos un Gobierno ilegítimo y ausente», afirma la presidenta del correísmo

Quito, 21 ene (EFE).- Gabriela Rivadeneira, flamante presidenta del correísmo, principal fuerza de oposición en Ecuador, mantendrá la postura de este movimiento político de denunciar «fraude» en el último triunfo electoral del presidente del país, Daniel Noboa, a cuyo gobierno calificó como «ilegítimo, profunda y preocupadamente ausente».

Rivadeneira, flamante presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), manifestó en una entrevista con EFE que comparte la postura del exmandatario y de la excandidata presidencial Luisa González, de sostener que Noboa fue reelegido hasta 2029 en los comicios de este año de manera irregular.

Para Rivadeneira, «estadísticamente nadie puede creer» la diferencia de más de once puntos porcentuales que alcanzó Noboa sobre González, después de que finalizasen prácticamente empatados en la primera vuelta.

La denuncia del correísmo, sin pruebas plenamente sólidas, se sostiene en una supuesta transferencia de tinta a través de una sustancia química con la que fueron tratadas las papeletas para que la tinta de los votos a González pasase a Noboa.

Si bien la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló en un informe preliminar que en algunas papeletas se identificó desplazamiento de tinta de un lado a otro que dificultó identificar el voto, tanto estos observadores como los de la Unión Europea (UE) avalaron los resultados y descartaron que hubiese algún tipo de fraude que cambiase el signo general de la votación.

Rivadeneira dio un paso más y señaló al Gobierno de frenar la fiscalización de casos de narcotráfico. Por ello, recordó que la bancada del oficialismo en la Asamblea Nacional (Parlamento) «impidió a toda costa» fiscalizar sucesos como el hallazgo de cocaína en banano o en cacao.

En respuesta a las recurrentes acusaciones sin pruebas concretas de vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico que desde el Gobierno se hace contra el correísmo, la Revolución Ciudadana ha acusado a Noboa, hijo y heredero del cinco veces candidato presidencial y magnate del sector bananero Álvaro Noboa, de supuestamente tener intereses en no vigilar las exportaciones de banano que las mafias del narcotráfico usan para enviar ocultos grandes cargamentos de cocaína.

«El caso Blasti es gravísimo», dijo Rivadeneira en relación a las acusaciones de los asambleístas de la RC que denunciaron que en la incautación de 2,3 toneladas de cocaína en un contenedor con destino a Europa estarían involucradas supuestamente personas cercanas al gobierno de Noboa.

«Tapar eso lo que está demostrando es que el Gobierno está actuando con el narco», enfatizó Rivadeneira.

Ecuador se convirtió en los últimos años en un punto clave del tráfico mundial de cocaína, al aprovechar las mafias del narcotráfico la economía dolarizada y sus puertos en la costa del Pacífico, como los de Guayaquil, para enviar grandes cantidades de esta droga, producida principalmente en Colombia, a Europa y Norteamérica, camuflada en exportaciones de otros productos.

Frente a esto, el Gobierno militarizó los puertos como parte de los estados de excepción que ha decretado Noboa para combatir a las bandas criminales, lo que ha llevado a catalogar a Ecuador bajo «conflicto armado interno» y declarar a estos grupos delincuenciales como «terroristas», sin que las cifras de violencia se hayan reducido hasta ahora. EFE

