«Guerra de narrativas»: conflicto en Oriente Medio desata ola de desinformación

Imágenes recicladas, secuencias de videojuegos presentadas como ataques reales, materiales visuales de combates generados por IA: el ataque estadounidense-israelí contra Irán desató un torrente de desinformación que analistas describen como una «guerra de narrativas».

Desde que los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán y las represalias de Teherán incendiaron la región, estalló una guerra informativa paralela. Ambos bandos y sus partidarios inundan las redes sociales de falsedades, que a menudo se propagan más rápido que los hechos reales.

Los equipos de la AFP identificaron una serie de afirmaciones de cuentas proiraníes que publicaban videos antiguos para exagerar los daños de los ataques con misiles de Teherán contra Israel y estados del golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

«Definitivamente hay una guerra de narrativas online», declaró a la AFP Moustafa Ayad, del ISD, una oenegé con sede en Londres dedicada a combatir la desinformación.

«Ya sea para justificar los ataques en el Golfo o para ensalzar el poderío militar iraní frente a los ataques israelíes y estadounidenses, los objetivos parecen ser desgastar a los ‘enemigos'», dijo.

En el otro extremo del espectro, según investigadores, medios de la oposición iraní difundieron en X y Telegram relatos falsos que atribuían un ataque contra una escuela de niñas en Irán al propio gobierno iraní.

– Cuentas falsas –

El ISD también advirtió sobre la proliferación de cuentas falsas que suplantan la identidad de altos dirigentes iraníes.

Al mismo tiempo, fragmentos de videojuegos reciclados para parecer ataques con misiles, así como imágenes generadas por IA que muestran buques de guerra estadounidenses hundidos, entre ellos, supuestamente, el portaviones USS Abraham Lincoln, acumularon millones de visualizaciones.

Tácticas de desinformación similares también se registraron en otros conflictos globales, como en Ucrania y Gaza.

«Lo sorprendente es realmente la rapidez y la magnitud de estas representaciones que alimentan gran parte de la confusión en línea sobre qué fue atacado o sobre el número de víctimas», afirmó Ayad.

Según el organismo de control de la desinformación NewsGuard, estos materiales visuales fabricados —que presentan a Irán como más amenazador de lo que indican las evidencias sobre el terreno— suman en total más de 21,9 millones de visualizaciones solo en X, la plataforma propiedad de Elon Musk.

– «Lodazal» –

X anunció el martes que suspenderá durante 90 días su programa de distribución de ingresos para los creadores que publiquen, sin especificarlo, videos de conflictos armados generados por IA.

«En tiempos de guerra, es fundamental que la gente tenga acceso a información auténtica sobre el terreno», declaró Nikita Bier, jefe de producto de X, y añadió que con las tecnologías actuales de IA «es fácil producir material que pueda confundir a las personas».

Este cambio por parte de X es notable para una plataforma cuya política de moderación de contenidos ha sido objeto de fuertes críticas desde que Musk adquirió el sitio en octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares.

«La niebla de la guerra se convierte rápidamente en el lodazal de la guerra a medida que los contenidos producidos por IA generan una distorsión interminable en el flujo informativo», explicó Ari Abelson, cofundador de OpenOrigins, una empresa en Reino Unido especializada en la lucha contra los ‘deepfakes’ (videos falsificados con IA).

«Es importante que todos entendamos cómo está cambiando nuestro ecosistema mediático», enfatizó.

Un estudio de NewsGuard mostró que la herramienta de búsqueda inversa de imágenes de Google proporcionó resúmenes inexactos generados por IA de materiales visuales fabricados y engañosos relacionados con el conflicto en Oriente Medio.

Esto revela una «debilidad significativa de un sistema muy utilizado para verificar la autenticidad de las imágenes», subrayó NewsGuard.

Google no respondió de inmediato a consultas de la AFP.

