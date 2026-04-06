«Irán ya no es el mismo Irán», dice Netanyahu sobre el efecto de la guerra

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Jerusalén, 6 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que «Irán ya no es el mismo Irán» que antes de la guerra, e insistió en que los bombardeos israelíes están «desmantelando» las fuentes de ingresos que sostenían al régimen.

«Irán ya no es el mismo Irán, Israel ya no es el mismo Israel. Israel es más fuerte que nunca, y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca. ¿Y cuál es la clave, cuál es el secreto? Fe y fortaleza. Ambas las tenemos en abundancia», dijo Netanyahu en un videomensaje mientras señala una Torá y a la maqueta de un avión de combate colocado sobre una mesilla.

Además, Netanyahu insistió en que Israel está acabando con altos funcionarios, pero también con las fábricas iraníes y que hoy destruyó la mayor planta petroquímica de Irán.

«En otras palabras, estamos eliminando sistemáticamente la maquinaria financiera de la Guardia Revolucionaria», dijo.

Medios iraníes informaron este lunes de ataques contra las empresas Mobin y Damavand, encargadas de suministrar electricidad, agua y oxígeno a las petroquímicas de Pars Sur, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural. Estos bombardeos contaron el suministro eléctrico a todas ellas, reportó la agencia Tasnim.

Sobre su llamada de ayer con el presidente de EE.UU., Donald Trump, Netanyahu insistió en que le agradeció «la heroica operación de rescate» del miembro de la tripulación aérea estadounidense derribada, y que Trump le agradeció a él «la ayuda que Israel prestó en dicha operación».

«En general, se refirió a nosotros con elogios efusivos; dijo: ‘Son magníficos'», aseguró Netanyahu. EFE

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