«No me dejaron traer el mate», bromea Leonardo Sbaraglia en Cannes junto a Almodóvar

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Cannes (Francia), 20 may (EFE).- «No me dejaron traer el mate», se quejó con humor Leonardo Sbaraglia este miércoles en Cannes, en la rueda de prensa junto a Pedro Almodóvar y el resto del equipo para presentar la película ‘Amarga Navidad’, que aspira a la Palma de Oro y que fue estrenada anoche en la alfombra roja del festival.

«A nosotros nos dejan traer la chapa de Palestina y a ti no te dejan traer el mate, no lo entiendo», le contestó su compañera de reparto, Aitana Sánchez-Gijón, en referencia a las insignias redondas con el eslogan ‘Free Palestine’, pintadas como una sandía, que portaron este miércoles tanto ella como el propio Almodóvar.

Ambos actores rememoraron cómo antes de comenzar a rodar juntos, por su trayectoria en el teatro, procuraban quedar en varias ocasiones cada semana para ensayar, unas sesiones en las que el argentino ponía el mate y ella se sumaba.

Almodóvar es un realizador que «trabaja hasta la extenuación con sus actores», explicó Sánchez-Gijón, y el único ‘pero’ que le encuentra a la experiencia de filmar con él es la frustración que a veces puede generar en un intérprete el no saber encontrar el tono justo para hallar la «verdad» en su particular universo estilístico.

«Sientes que no lo estás consiguiendo y te frustras, y él está ahí como un perro de presa», aseveró.

«Las películas de Pedro son siempre exigentes emocionalmente, es un director con un latido interno muy fuerte», reflexionó por su parte Bárbara Lennie, coprotagonista del filme.

Ella sí que le encontró, sin embargo, otra contraindicación a trabajar con el oscarizado director español: «Pedro vive mucho de tarde noche» y las sesiones de trabajo se alargan hasta la madrugada, «que es cuando está brillante», dijo.

«Tengo un organismo noctámbulo», admitió el responsable de títulos como ‘Dolor y gloria’ (presentada también en Cannes, en 2019, con premio de interpretación masculina para Antonio Banderas) o ‘Todo sobre mi madre’ (que en el mismo certamen, en 1999, le dio el premio a la mejor puesta en escena, antes del Óscar a la mejor película internacional).

En ‘Amarga Navidad’, ya estrenada en España en marzo pasado, Almodóvar hace una «autoficción» sobre un director (Sbaraglia) en plena crisis creativa que encuentra la inspiración en la vida real de una de sus colaboradoras más importantes.

Así imagina la vida paralela de Elsa (Lennie), una directora a la que inventar su próximo guión le genera un proceso de reflexión también sobre su propia vida.

«La creación es algo muy misterioso, muy poderoso. Cuando te ves impulsado por algo creativo a mí me resulta imposible no seguir ese camino sin saber a dónde me va a llevar», aseguró Almodóvar, aunque precisó que cuando se basa en personas de su entorno siempre procura mezclarlo con los suficientes elementos de ficción como para que no se puedan reconocer.

Además de Sbaraglia, Lennie y Sánchez-Gijón, en la rueda de prensa en Cannes también estuvieron presentes los actores Quim Gutiérrez, Victoria Luengo y Milena Smit. EFE

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