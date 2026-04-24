«Por primera vez en años no había rusos en la sala», dice Tusk tras cumbre de UE sin Orbán

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Nicosia, 24 abr (EFE).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo este viernes que los líderes europeos respiraron aliviados durante su primera jornada de reunión en Chipre porque «no había rusos en la sala», después de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, perdiera las elecciones legislativas el pasado 12 de abril.

«Ayer se podía percibir un gran alivio entre los líderes porque era la primera vez en años que no había rusos en la sala, si sabéis a lo que me refiero», dijo el líder polaco a su llegada al segundo día de la cita informal entre líderes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Orbán, quien no asistió al encuentro, perdió las elecciones a favor del conservador europeísta Peter Magyar tras 16 años en el poder.

Durante los últimos años, y sobre todo desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, el Gobierno de Orbán había seguido manteniendo estrechas relaciones con el líder ruso, Vladímir Putin, y obstaculizando la aprobación de paquetes de sanciones contra Rusia y de apoyo a Ucrania por parte de la UE.

Segundos después de la declaración de Tusk, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico -quien junto con Hungría ha sido otro de los países que ha bloqueado en diferentes ocasiones sanciones a Rusia y ayuda para Ucrania- apareció por detrás del polaco e intercambiaron un saludo amigable.

Tras irse Fico, Tusk guiñó el ojo a los periodistas, quienes se interesaron en saber si el guiño tenía relación con su anterior declaración sobre «rusos en la sala».

«Ha sido una broma», se apresuró a responder el primer ministro polaco. «Estoy muy contento porque el ambiente es totalmente diferente», añadió.

«No es solo por Ucrania y Rusia», dijo, sino que los resultados de las elecciones húngaras «son una señal muy clara de que los demócratas no son unos perdedores».

La victoria de Magyar, aseguró, «ha demostrado que hay un futuro para Europa, para la democracia, y para el Estado de derecho».

Durante la primera jornada de reuniones el jueves, los mandatarios europeos celebraron el desbloqueo del préstamo a Ucrania de 90.000 millones de euros tras el levantamiento del veto húngaro, mientras algunos líderes llamaron a una pronta apertura de las negociaciones para la adhesión de Kiev, algo que Orbán también había obstaculizado. EFE

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