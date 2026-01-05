«¡Ya basta!», contesta dirigente de Groenlandia a amenazas de anexión de Trump

«¡Ya basta!», respondió el lunes el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, a la nueva amenaza de anexión de Donald Trump, quien insiste en que la isla danesa en el Ártico debería formar parte de Estados Unidos.

La intervención militar estadounidense en Venezuela reavivó los temores respecto a este territorio autónomo danés, que dispone de una ubicación estratégica y unos importantes recursos minerales todavía sin explotar.

Desde el inicio de su segundo mandato hace un año, el mandatario republicano no ha escondido su interés en esta isla situada en una región que cada vez cobra más importancia geoestratégica.

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.

«Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo», declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre el tema.

«Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (…) hablemos de Groenlandia en 20 días», agregó el presidente norteamericano.

«¡Ya basta!», le contestó el primer ministro groenlandés. «No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional», escribió Nielssen en Facebook.

Varios líderes europeos se pronunciaron contra las amenazas de anexión y expresaron su apoyo a Dinamarca, socio de Estados Unidos en la OTAN.

Una portavoz de la diplomacia europea, Anitta Hipper, señaló que la UE espera de sus aliados el respeto de la integridad territorial de los Estados miembros.

«La UE continuará defendiendo los principios de soberanía nacional, de integridad territorial y de inviolabilidad de las fronteras», afirmó.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a la prensa este lunes que «Groenlandia y el Reino de Dinamarca, y solo Groenlandia y el Reino de Dinamarca, deben decidir el futuro de Groenlandia».

Y en la misma línea, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Pascal Confavreux, señaló al canal de televisión TF1 que «las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza».

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, apuntó en X que «nadie decide por Groenlandia y Dinamarca, salvo Groenlandia y Dinamarca».

-«Irrespetuosa»-

Por otro lado, el ministerio de Relaciones Exteriores chino instó el lunes a Estados Unidos a «dejar de usar la llamada amenaza china como excusa para buscar beneficios personales».

El mes pasado, Trump afirmó que barcos rusos y chinos estaban «por todas partes» en la costa de Groenlandia.

En una publicación en X el sábado, Katie Miller, la esposa del director de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, reavivó los temores de anexión publicando un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense acompañado de la palabra «SOON» («pronto»).

Miller fue durante un tiempo asesora y portavoz de la Comisión para la Eficiencia Gubernamental (Doge), entonces dirigida por Elon Musk, y ahora trabaja para el multimillonario en el sector privado.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la publicación de Miller como «irrespetuosa» y escribió en X que «nuestro país no está a la venta, y nuestro futuro no se decide por publicaciones en redes sociales».

Frederiksen había pedido durante el fin de semana a Washington que dejara de amenazar a su «aliado histórico» y a un territorio y un pueblo «que han dejado claramente saber que no están a la venta».

La primera ministra danesa recordó también que Dinamarca, que incluye las islas Feroe y Groenlandia, «forma parte de la OTAN y, por tanto, cuenta con la garantía de seguridad de la alianza» liderada por Estados Unidos.

