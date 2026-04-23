‘Desire’ del indio Fazil Razak se lleva el premio principal del Festival de Cine de Moscú

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Moscú, 23 abr (EFE).- La película ‘Desire’ del director indio Fazil Razak se alzó este jueves con el San Jorge de Oro, el premio principal del Festival Internacional de Cine de Moscú, informaron los organizadores del certamen.

‘Desire’ explora el tema de las relaciones tóxicas a través de la pasión de la protagonista, Amala, por las motocicletas.

Se trata del segundo largometraje del director indio, cuya primera película fue inspirada por la obra del iraní Asghar Fahrandi.

El Festival Internacional de Cine de Moscú, donde participaron dos películas españolas, concluyó con una gala con la tradicional alfombra roja a las puertas del Teatro Rossiya, en el centro de la ciudad.

La película elegida para cerrar el certamen fue ‘Berlin Hero’ del alemán Wolfgang Becker, conocido por ‘Good Bye, Lenin’.

Se trata del último trabajo del realizador, fallecido en diciembre de 2024.

Potente presencia hispana

Entre las 13 películas que competían este año por el gran premio del festival moscovita se encontraban dos largometrajes españoles y una coproducción mexicano-argentina.

Así, España estuvo representada por ‘La deuda’, de Daniel Guzmán, y ‘Cowgirl’ de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens.

Ambos filmes recibieron buenas críticas del público, mientras ‘La deuda’ se llevó también el Premio Especial de Jurado del certamen y la mención especial de la Federación Internacional de Cineclubes.

También compitió por el San Jorge de Oro ‘Oca’, de Karla Badillo, una coproducción de Argentina y México, que narra el viaje de una monja a un pueblo cercano para conocer al nuevo arzobispo de la zona.

En el concurso principal participaron además filmes de Italia, Corea del Sur, China, la India, Irán, Mongolia y Rusia.

Casi 50 de países

En la edición 48 del festival moscovita incluyó en su programación producciones de 43 países, 17 de ellos considerados «inamistosos» por su política hacia Moscú.

Los organizadores señalaron que este año no cumplirían con la regla «una película por país», por lo que en el concurso principal hubo dos filmes españoles, dos italianos y dos rusos.

En total, en el festival, uno de los más antiguos del mundo, se estrenaron 19 producciones extranjeras y 96 rusas.

Al igual que ya ocurriera en otras ediciones, el certamen moscovita contó con varias películas latinas, algunas de las cuales competían en el concurso de cortometrajes.

Así, este año en el programa de cortos se pudo ver ‘La biblioteca’, de Gaspar Werthein, y ‘Tres’, de Juan Ignacio Ceballos.

Un jurado que tiende puentes

El jurado que eligió este año al ganador del San Jorge de Oro estuvo compuesto por rusos, chinos, turcos, el español Javier Rebollo y presidido por el director esrilanqués Parsanna Vithanage.

«Lo importante del festival de Moscú en estos momentos geopolíticos que estamos viviendo es que la cultura está tendiendo puentes (…) Tradicionalmente los festivales de cine se crearon para eso», dijo Rebollo a EFE en los pasillos del festival.

Nacido en Madrid, el cineasta es un escritor y director conocido por ‘La mujer sin piano’ (2009), ‘Lo que sé de Lola’ (2006) y ‘En la alcoba del sultán’ (2024).

Precisamente por ‘La mujer sin piano’ Rebollo ganó la Concha de Plata al mejor director en San Sebastián.

«Que podamos encontrarnos aquí directores de países tan diferentes y hacer un escaparate de lo que es el estado del cine en el mundo en un momento dado es muy interesante», comentó acerca del festival ruso.

El español trabaja actualmente en una película sobre la poeta Gloria Fuertes con Lola Dueñas como protagonista.

En años anteriores, cuando las tensiones entre Rusia y Occidente no eran tan grandes, por la alfombra roja moscovita, cuya primera edición data de 1935, desfilaron personalidades como Robert De Niro, Brad Pitt o Quentin Tarantino.

En 2025, la estatuilla de San Jorge de Oro se la llevó el largometraje indio ‘The Elysian Field’ y en 2024 ese honor recayó en la mexicana ‘Vergüenza’, de Miguel Salgado.EFE

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