‘El Perú imaginado’ de Vargas Llosa protagoniza homenaje por los 90 años del premio Nobel

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Lima, 31 mar (EFE).- Los personajes, las intensas historias y la férrea defensa de la libertad que marcaron la obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa fueron recordados este martes en un homenaje organizado en Lima por la Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra Vargas, con motivo de los 90 años del nacimiento del premio Nobel de Literatura de 2010, fallecido el año pasado.

Al comienzo del homenaje ‘Mario Vargas Llosa: el Perú imaginado’, su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, destacó que Perú fue el país al que el escritor «dedicó su imaginación, energía, desvelos, entusiasmo y también de sus amarguras».

El también periodista, escritor y ensayista agregó que este homenaje implicó una situación «agridulce» para su familia, porque su padre habría cumplido hace tres días 90 años y el próximo 13 de abril se recuerda el primer año de su fallecimiento.

«Pero es más dulce que amarga porque tuvo una vida muy plena. Deja detrás suyo un legado literario importante, serán sus lectores y la posteridad, si la tiene, quienes dirán qué obras lo sobrevivirán», remarcó.

Álvaro Vargas Llosa explicó que el homenaje presentaba un programa que podía considerarse «bifronte», con conversatorios sobre su obra literaria y también sobre su participación como un actor cívico y político.

A pesar de ello, remarcó que su padre «primero fue un creador y luego fue lo demás», y por ese motivo dos de las mesas se dedicaron a su obra literaria y la otra «a su lucha por la libertad».

Durante el primer panel, el escritor y periodista peruano Enrique Planas destacó la «enorme capacidad lectora de Vargas Llosa», así como «su mirada crítica y amor por la lectura».

El también autor peruano Gustavo Rodríguez, ganador del premio Alfaguara de 2023, sostuvo que Vargas Llosa era «un autor que, más allá del talento que tenía, era muy generoso y muy conectado con lo que sentía al leer, un lector crítico que orienta a otros a leer».

La novelista Irma del Águila agregó que no cree no haya un «siglo XX peruano sin alusión a Vargas Llosa», ya que «queriéndolo o no, ha moldeado una cierta forma de entender el país, desde ‘en qué momento se jodió el Perú'», la célebre frase que escribió al comienzo de su novela ‘Conversación en La Catedral’.

Otro escritor, Pedro Llosa, destacó la obra crítica de Vargas Llosa, quien era su primo, y que en su opinión aportó «grandes libros», como ‘Historia de un deicidio’, dedicado a la obra de Gabriel García Márquez, o ‘La orgía perpetua’, en el que analizó la obra de Gustave Flaubert.

«Lo que hace Mario es entrar con alma, corazón y vida, e incluso incluirse él en dar sus impresiones, y luego entra en una revisión exhaustiva a dar detalles», explicó antes de considerar que «eso de alguna manera lo pone en este híbrido entre un libro de creación y uno de interpretación».

En la otra mesa sobre la obra literaria de Vargas Llosa participaron los también escritores Ricardo Sumalavia, María José Caro y Alberto Servat, mientras que en la dedicada a su pensamiento liberal estuvieron Gerardo Bongiovanni, Eva Arias, Ricardo Vega Llona y Enrique Ghersi.

Mario Vargas Llosa es recordado desde el pasado fin de semana en Lima con homenajes que ha comprendido desde el teatro a un documental, exposiciones, conversatorios y una lectura pública de sus obras. EFE

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