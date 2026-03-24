‘El trovador’, de Verdi, abrirá la temporada de ópera de 2026 de Lima

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Lima, 24 mar (EFE).- ‘El trovador’, de Giuseppe Verdi, abrirá la temporada de ópera de 2026 en Lima, que se desarrollará entre los meses de mayo y agosto en los teatros municipales de la capital peruana, con actuaciones internacionales como la del argentino Hugo De Ana.

‘Il Trovatore’ se representará el 31 de mayo y los días 3 y 5 de junio, según la programación presentada el lunes por las autoridades de Lima en el Teatro Municipal.

Le seguirá ‘La púrpura de la rosa’, de Tomás de Torrejón y Velasco, los días 14, 16 y 18 de junio; ‘Tancredi’, de Gioachhino Rossini, los días 19, 21 y 24 de junio; ‘Atahualpa’, de Carlo Enrico Pasta, los días 3, 5 y 8 de julio; ‘Cavalleria Rusticana’, de Pietro Mascagni, los días 12, 14 y 16 de agosto; y ‘Pagliacci’, de Ruggero Leoncavallao, también los días 12, 14 y 16 de agosto.

‘El elixir del amor’, de Gaetano Donizetti, se llevará a escena los días 22 y 23 de agosto; mientras que el director italiano Evelino Pidò dirigirá a la Orquesta Sinfónica el 12 de julio en el Teatro Municipal de Lima y el 18 de julio habrá una gala dedicada a Puccini con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario.

Asimismo, el tenor español Xabier Anduaga actuará el 6 de agosto acompañado del pianista Andrés Sarré, y el 21 de agosto hará lo propio la soprano letona Marina Rebeka con el pianista Marcelo Ayub.

Además, como parte de este ambicioso programa, Lima será la sede de la cumbre de Ópera Latinoamérica (OLA), que se realizará del 16 al 19 de junio en los Teatros Municipales.

Durante la presentación de esta temporada de ópera, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que el objetivo es «devolverle a Lima el lugar que merece en el circuito internacional de la ópera y la música de concierto», de acuerdo a un comunicado difundido por la Municipalidad de Lima.

«Nos honra contar hoy con la presencia de un maestro de la escena contemporánea, el reconocido regista argentino Hugo De Ana, quien ha venido especialmente para acompañarnos en este lanzamiento y quien será protagonista de una de las producciones más esperadas de la temporada», señaló.

El alcalde también mencionó la implementación de la Ordenanza 2734, que institucionaliza las temporadas de ópera, conciertos, zarzuela y ballet en los teatros municipales de Lima, garantizando su continuidad en el tiempo. «Queremos que Lima no solo reciba grandes producciones, sino que también exporte talento y creación artística», expresó.

Este encuentro reunirá a directores y gestores de los principales teatros líricos de la región, consolidando a la ciudad como un espacio de diálogo, creación y liderazgo cultural en el continente.

El lanzamiento oficial contó también con la presencia del embajador de Italia en el Perú, Massimiliano Mazzanti; el embajador de España en el Perú, Alejandro Abellán; el vicerrector académico de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), Raúl Bao, y el representante de la gerencia de Cultura de la comuna limeña, Miguel Molinari. EFE

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