‘K-pop Demon Hunters’ triunfa con dos Óscar: mejor película animada y mejor canción

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 mar (EFE).- El fenómeno global de la animación y la música ‘K-Pop Demon Hunters’ confirmó su éxito este domingo al alzarse con los dos Óscar a los que aspiraba: mejor película de animación y mejor canción original, por ‘Golden’.

El éxito de la cinta ha sido arrollador desde su estreno en junio del año pasado, convirtiéndose en la película más vista en Netflix —con 325 millones de visionados— y superando en la 98ª edición de los premios de la Academia a grandes rivales como ‘Zootopia 2’ (‘Zootrópolis 2’), la segunda película más taquillera de 2025.

La historia de las tres integrantes del grupo HUNTR/X, que combaten demonios inspirados en el folclore coreano, capturó al público con una narrativa, estética y música propias de la cultura pop de Corea del Sur que también conquistaron a la critica estadounidense que la daba como favorita en las dos categorías para alzarse con las estatuillas entregadas en el teatro Dolby.

La banda sonora de la cinta, producida por Sony Pictures Animation, encabezó los principales listados internacionales el año pasado, con Golden liderando durante semanas la lista de éxitos de Billboard en Estados Unidos y acumulando millones de reproducciones.

‘Golden’ fue compuesto por Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Park Hong Jun, con letra de Kim Eun-Jae y Mark Sonnenblick.

Uno de sus elementos de mayor impacto es su música, que se ha colocado entre las más escuchadas del mundo, especialmente el tema ‘Golden’.

La película está dirigida por la coreana Maggie Kang —quien también firma el guion— junto a Chris Appelhans. Su éxito ha llevado a Netflix a anunciar ya una secuela para 2029. EFE

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