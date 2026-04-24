‘La casa de los espíritus’ lleva el realismo mágico a la televisión en su estreno en Chile

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María José Rey

Santiago de Chile, 23 abr (EFE).- El realismo mágico, la fuerza de las mujeres, los secretos de una saga familiar legendaria y la historia común latinoamericana de lucha de clases y agitación política se dieron cita este jueves en Chile, en la premier internacional de la serie ‘La casa de los espíritus’, que se estrena el próximo 29 de abril.

La serie de ocho episodios, que fue íntegramente rodada en Chile y estará disponible en la plataforma Prime Video, es la primera adaptación en español para la televisión de la icónica novela de la escritora chilena Isabel Allende, quien es productora ejecutiva junto a la actriz Eva Longoria.

«Es un sueño trabajar con Isabel Allende, nos dio mucha libertad en la adaptación porque tiene un desapego sano de esta novela y nos dejó crear», dijo a EFE la codirectora de la serie, la chilena Francisca Alegría, que estrenó en 2022 su ópera prima ‘La vaca que cantó una canción hacia el futuro’ en el Festival de Sundance.

«El realismo mágico es una manera de vivir»

La serie se centra en la historia de tres generaciones de mujeres de una misma familia (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Suramérica, inspirado en Chile, y muestra el poder y la intuición de las mujeres.

«Los personajes femeninos eran muy importantes y era crucial mantener su esencia. No necesitan tratar de ser parecidas a los hombres para ser así de poderosas», aseguró por su parte a EFE la artista chilena Fernanda Urrejola, que interpreta a Blanca Trueba en la adultez.

La actriz, que también fue parte del proceso creativo de la adaptación, explicó que la serie parte con el epílogo de la novela, es decir, con «el trabajo de sanación del linaje femenino».

El personaje de la nieta (Alba), agregó, «después de haber vivido crímenes de lesa humanidad y horrores propios necesita revisar su historia familiar para entender su recorrido».

El estreno internacional tuvo lugar en el Teatro Municipal de Santiago, en el centro de la capital chilena, y reunió a decenas de seguidores de una de las novelas insignes del realismo mágico latinoamericano, publicada en 1982.

Para Andrés Wood, codirector de la serie y autor de películas como la premiada ‘Machuca’, el realismo mágico no es solo una corriente literaria sino también «una manera de ver la vida».

«Llevarlo a la imagen siempre tiene riesgos, puede pasar cualquier cosa, pero intentamos que lo extraordinario fuera cotidiano», comentó a EFE durante la alfombra roja.

«Representa las heridas de Latinoamérica»

La serie, que tiene un amplio reparto con conocidos rostros tanto de Chile como de otros países de Latinoamérica, tiene como tema musical central ‘Nuestra Casa’, de la cantautora chilena Mon Laferte.

La actriz argentina Dolores Fonzi da vida, en su etapa madura, a la protagonista de esta aclamada novela: Clara del Valle, «uno de los personajes más emblemáticos de la literatura de la historia», indicó a EFE.

«Es una mujer súper poderosa, conectada con todas las dimensiones de la existencia y los planos, pero a la vez está muy arraigada a la tierra y que vivió su naturaleza», argumentó Fonzi, directora de ‘Belén’ (2025), recientemente galardonada con el Goya a Mejor Película Iberoamericana.

La versión joven de Clara del Valle está representada por la actriz española Nicole Wallace, ícono de la Generación Z tras el éxito mundial de la saga ‘Culpables’ y para quien la serie «tiene mucha espiritualidad y misticismo, pero es una historia muy humana con personas con muchas contradicciones».

«Representa las heridas de Latinoamérica y de las mujeres, representa el viaje tan duro y doloroso que tienen que hacer las mujeres para llegar a donde estamos hoy», agregó a EFE.

El reparto incluye también a la actriz franco-chilena Aline Kuppenheim, el colombiano Juan Pablo Raba o el mexicano Alfonso Herrera, quien encarna al ambicioso patriarca Esteban Trueba, un personaje masculino en el eje de una historia muy femenina.

«Habla de nuestras heridas, de las cicatrices que compartimos y también habla de la memoria. Esteban Trueba representa la política latinoamericana que es corrupta, desigual y abrasiva», cerró Herrera.

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