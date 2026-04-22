‘La familia del barrio’ rompe la maldición del quinto partido mexicano con nueva cinta

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David Álvarez

Ciudad de México, 22 abr (EFE).-El animador Sergio ‘Teco’ Lebrija se siente “traumado”, al igual que millones de mexicanos, por el hecho de que la selección de fútbol no haya logrado superar el quinto partido en una Copa del Mundo de la FIFA desde que fue anfitriona en 1986; un “maleficio” que le sirvió de inspiración para su más reciente película, ‘La familia del barrio: La maldición del quinto partido’.

“Somos muy buenos para reírnos de nosotros mismos en las tragedias y en la adversidad”, bromea emocionado Lebrija en entrevista con EFE por su primer estreno en una sala de cine a los 55 años y la posibilidad de que miles de personas vean su trabajo a partir de este miércoles en México.

Porque cuando le ofrecieron hacer una cinta sobre el Mundial de 2026, en el que México volverá a ser organizador del evento junto con Estados Unidos y Canadá, Lebrija tuvo claro que tenía que ser sobre esa «herida» del país con sus pobres resultados en la competición futbolística más grande del mundo, aunque con un matiz más esperanzador.

“Siempre queremos hacer reír a la gente, pero mientras estaba escribiendo la película yo mismo empezaba a esperanzarme y sí, al final quise terminar con un toque así para la gente de México que viera la película y para dar ánimos ahora que llega el Mundial”, reconoce el también doblador del metraje.

En ‘La familia del barrio: La maldición del quinto partido’, el ‘abuelo’ y el ‘Noruego’ vuelven a sus aventuras, pero esta vez para salvar a la selección mexicana de la eliminatoria en el Mundial, por lo que deciden cruzar la frontera con Estados Unidos y pactar con el Diablo un hechizo que haga a México campeón.

Consciente de su larga trayectoria en la animación, que compara con las fases eliminatorias que atraviesan los futbolistas, Sergio Lebrija recuerda con cariño los inicios de ‘La familia del barrio’, cuando solo existían los citados personajes.

“Eran dibujos con dos boquitas nomás que se movían poco y no estaban bien animados”, rememora.

Ahora, tras haber estrenado una película en la plataforma de ‘streaming’ ViX en 2024 y numerosas temporadas en televisión, reconoce junto al cocreador de la franquicia, Arturo Navarro, que ha sido un “pequeño milagro merecido” que nunca llegaron a imaginar.

“Hemos tenido suerte, y sobre todo a nuestras familias que nos apoyan para que sigamos queriendo y pudiendo ser animadores a nuestros más de 80 años’, ironiza sobre su edad Navarro.

Animación en México

Navarro y Lebrija comenzaron hace más de 18 años animando ellos solos pequeños videos que en ocasiones no alcanzaban los dos minutos y eran publicados en YouTube. En la actualidad, reconocen que es mucho más sencillo poder ser animador, ya que el espectro de publicación de una serie ha pasado de ser “dos cadenas televisivas” a muchas más opciones.

“Ahorita como mínimo puedes hacer tu producción y sacarla a plataformas y más o menos vas viendo el nivel de aceptación, cómo le gusta la gente o si no le gusta y es una forma padre (bonita) de empezar ahora”, expresa Lebrija.

Además, Navarro hace hincapié en la importancia de sus aficionados y del público, al que dan las gracias por permitirles volver con sus personajes de ‘La familia del barrio’ tras un periodo en el que sus últimas temporadas fueron canceladas en televisión por “cambios de políticas”.

“El apoyo de la gente es lo que ha hecho que ‘La familia del barrio” tenga este alcance. Que los aficionados sigan pidiendo más contenido nos ha abierto muchas puertas”, aprecia el animador. EFE

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