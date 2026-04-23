‘Mistura’, una «carta de amor a Perú» que celebra su amplia diversidad en la gran pantalla

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Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 23 abr (EFE).- La película peruana ‘Mistura’ es mucho más que una cinta sobre la amplia diversidad en Perú, también es «una carta de amor» al país andino que gira en torno a su rica gastronomía, uno de los pocos elementos junto al fútbol que, según su elenco, une a sus ciudadanos.

El largometraje, que se estrena este viernes en los cines de Estados Unidos, nació hace cuatro años en la mente de su director, el peruano Ricardo de Montreuil, en un momento en el que se encontraba «un poco cansado de la retórica divisiva de nuestros líderes mundialmente», dijo a EFE en una entrevista en Miami.

«Quería contar una historia que demostrara que la diversidad de un pueblo nos puede hacer mejores. Y utilicé la comida peruana, que es una fusión de diferentes culturas que emigraba al Perú. Su grandeza nace en su diversidad», añadió.

La protagonista de esa historia es Norma (Bárbara Mori), una mujer de la alta sociedad de Perú que sufre para mantenerse en su círculo social tras ser abandonada por su marido Roberto (Christian Meier), tras lo que empieza un proceso de transformación que le llevará a descubrir el país donde se crió gracias a Óscar (César ‘Pudy’ Ballumbrosio).

Ambientada en la década de 1960, la cinta muestra el sufrimiento de Norma, «que se ha pasado su vida tratando de encajar en este molde para satisfacer a la sociedad de esta burbuja», explicó el director.

Aunque la situación ha mejorado desde entonces y Perú «es un país bastante más tolerante», De Montreuil indicó que «se podría hacer mucho más» para acoger con buen agrado la diversidad del país andino.

El director empleó la variada gastronomía local para mostrar los beneficios que tiene la mezcla de culturas, definiéndola como uno de los pocos espacios donde coincide toda la sociedad.

Una opinión que compartió Meier, quien da vida al antagonista de la película, y subrayó que solo hay dos cosas que realmente unen a los peruanos: el fútbol y la cocina.

«A la hora del fútbol y la gastronomía, todos somos peruanos; todos somos hermanos, y todos, además, somos del mismo color. La comida es una buena excusa para unirnos los peruanos. Además, es algo que de alguna manera nos hincha el pecho y el corazón cuando salimos».

La trama también muestra otros detalles de la década de los 60, como la servidumbre y la invisibilidad de ciertas clases sociales que, en algunos casos, siguen aún vigentes.

«La película trata un tema muy bonito y es el tema de la visibilidad de aquellos que son invisibles a veces para personas de ciertas clases sociales», dijo Meier, aunque añadió que «hay muchas cosas que no han cambiado», como la servidumbre en las casas.

Junto con el músico Ballumbrosio, quien cambió brevemente el estudio de grabación por el set de rodaje de ‘Mistura’, ambos coincidieron en que la película es «una carta de amor a Perú» que va a llenar de orgullo a los peruanos y a despertar las ganas de viajar allí entre los extranjeros.

«La colonia peruana se va a sentir muy orgullosa una vez más. (…) Los peruanos tienen la libertad y van a tener la nostalgia, el hambre, al ver su película; porque como decíamos, es una carta de amor para el Perú», dijo el artista.

Mientras que destacó que para aquellos extranjeros que conozcan Perú a través de la película, será una invitación para que viajen a conocerlo.EFE

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