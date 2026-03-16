‘Mujeres Escarlata’, documental sobre el aborto en República Dominicana, estrena en SXSW

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Alejandra Arredondo

Austin (EE.UU.), 16 mar (EFE).- ‘Mujeres Escarlata’, un documental que explora el aborto y la maternidad forzada en República Dominicana —uno de los cinco países de Latinoamérica que aún mantienen una prohibición absoluta al procedimiento—, se estrena este lunes en el festival South By Southwest (SXSW) en Austin, Texas.

El largometraje, dirigido por la documentalista Paula Cury, relata los testimonios de cinco mujeres en la isla, presentados de manera anónima, y las consecuencias que tuvo en sus vidas verse forzadas a dar a luz o a buscar cómo abortar de manera clandestina.

Pese a la criminalización, reforzada el año pasado con la reforma al Código Penal que mantuvo el aborto como crimen, Cury encontró durante el proceso de realización del documental que muchas mujeres en el país caribeño querían compartir sus historias.

«Lanzamos una convocatoria en línea invitando a las mujeres a compartir testimonios para el documental y en 24 horas recibimos más de cien respuestas», relató la directora en entrevista con EFE.

«Mucha gente está atravesando este tipo de experiencia y quiere contar su historia porque siente que ha estado obligada a permanecer en silencio».

Retratar estas realidades y «hablar de lo que no se puede hablar» ha traído también una ola de críticas, según reveló la directora, pese a que el documental no ha sido estrenado aún en República Dominicana.

«La dominicana es una sociedad tan patriarcal que cada vez que una mujer sale a denunciar temas sobre el acoso o la falta de derechos reproductivos, cae una ola de discurso de odio», señaló Cury.

La película busca, por lo tanto, que las mujeres que viven estas experiencias en soledad puedan verse reflejadas en pantalla.

El título, ‘Mujeres Escarlata’, combina el color —asociado al tema de la sangre— con la connotación bíblica en referencia a la mujer adúltera, la pecadora.

«Es una connotación con la que carga cualquier mujer que decida abortar; es una criminal porque la legislación lo dice. Para mí, la idea es reapropiarse de ese término y utilizarlo de manera simbólica», dijo Cury.

Tras su paso por SXSW, la película será proyectada en el Festival de Cine de Guadalajara (México) a mediados de abril. Se trata del primer largometraje de Cury, tras su cortometraje ‘A la Deriva’, que obtuvo el premio a Mejor Cortometraje en el Rhode Island Film Festival.

SXSW se prolongará hasta el 18 de marzo, con una ambiciosa programación que incluye más de cien proyectos musicales presentados en 60 salas de concierto en toda la ciudad, unos 120 largometrajes —incluidos estrenos mundiales— y decenas de cortometrajes.

La de este año marca la edición número 40 del SXSW, que se inició en 1987 y atrae a miles de visitantes en una mezcla de artistas consagrados y emergentes, junto a líderes del sector tecnológico y los medios. EFE

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