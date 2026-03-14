‘Project Hail Mary’ de Ryan Gosling se rodó con «ingrediente» de «la colaboración»

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David Álvarez

Ciudad de México, 13 mar (EFE).- El actor Ryan Gosling afirmó este viernes a EFE, en la gala de estreno de ‘Project Hail Mary’, en Ciudad de México, que este largometraje, en el que interpreta a un científico y astronauta inmerso en un mundo apocalíptico, se logró gracias al ingrediente especial de «la colaboración».

«Esta película nos recuerda de qué somos capaces: los logros que hemos obtenido durante nuestra historia eran imposibles al principio y los hemos convertido en posibles gracias a la colaboración», argumentó la estrella de Hollywood durante la alfombra roja de esta producción en México, que se estrena en cines el próximo 19 de marzo.

Para Gosling este proyecto -en el que trabaja desde 2020- es un ejemplo de esa confianza y acompañamiento que le dio, por ejemplo, el escritor estadounidense de ciencia ficción Andy Weir, quien confió en el actor al entregarle el manuscrito de su libro ‘Project Hail Mary’ (2021), con el fin de llevar a cabo una adaptación cinematográfica.

«El cine es colaborar entre todos. Phil Lord y Christopher Miller son codirectores siempre en sus películas, y eso es lo que me encanta de esta cinta», añadió el artista sobre haber trabajado con los directores ganadores del Óscar por la cinta de animación ‘Spiderman: Into the Spider Verse’ (2018).

‘Project Hail Mary’ es la historia de Ryland Grace, un profesor que pese a su nula experiencia como astronauta se convierte en la única esperanza de la humanidad. En esta misión imposible lo acompaña Rocky, un alienígena hecho de piedra con quien tendrá que aprender a colaborar, la clave también para salvar al mundo.

Tercera visita a México

La visita del ganador del Globo de Oro por su actuación en ‘La La Land’ (2017) congregó a sus más fieles seguidores en Ciudad de México, quienes lo esperaban desde muy temprano en la mañana de hoy en el sitio de la gala.

«Por favor, disculpen mi español. Estoy muy contento de estar aquí en México y espero que les guste el filme. Es de mi familia para vuestra familia», expresó Gosling en un español cortado.

Y añadió que México, como ocurrió con otras películas que ha protagonizado — entre ellas Barbie (2023), también presentada en el país—, es el lugar donde mejor se ha recibido el filme.

«¡México gana! Es una hermosa respuesta la que nos están dando. Han estado en toda la recepción de aquí: ha sido increíble», señaló tras firmar numerosas prendas de los fanáticos con el logo de la NASA.

Tras el éxito comedido de superproducciones como ‘Cumbres Borrascosas’ o ‘GOAT’ en este 2026, se espera que la cinta se convierta en uno de los estrenos más taquilleros del primer tercio del año con un pronóstico de 65 millones de dólares de recaudación, según Box Office Mojo, luego de haber recibido buenas primeras impresiones por parte de público y la crítica.

‘Project Hail Mary’ – ‘Proyecto Fin del Mundo’ en Latinoamérica – tuvo un presupuesto de más de 150 millones de dólares, uno de los más altos de la productora Amazon MGM Studios tras su fusión, y contará con distribución de Sony Pictures en la región, además de un lanzamiento a nivel internacional programado para países como España el próximo 27 de marzo. EFE

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