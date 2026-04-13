‘Rafa’, la docuserie sobre Rafa Nadal, se estrenará en Netflix el 29 de mayo

1 minuto

Madrid, 13 abr (EFE).- La serie documental sobre Rafa Nadal que recorre la vida y la brillante carrera deportiva del tenista español, se estrenará en Netflix el próximo 29 de mayo, según anunció este lunes la plataforma en un comunicado.

Dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling, los cuatro capítulos de la serie recorren «la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda».

El documental, que cuenta con la participación de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic o John McEnroe, ofrece un acceso exclusivo al campeón, su familia y su círculo más cercano desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en el año 2024.

Fue el último antes de la retirada definitiva del manacorí del circuito ATP, a los 38 años, tras una exitosa carrera marcada por los títulos, los récords y las victorias, pero también por las lesiones.

«Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando», confiesa el ganador de 22 Grand Slam en el adelanto de su serie, un relato audiovisual que no solo pretende mostrar la evolución deportiva del que es uno de los jugadores más laureados de la historia del tenis, sino también el desgaste físico y emocional que marcó su camino.

Construye «un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte», resaltó Netflix. EFE

ppe/arh/agf