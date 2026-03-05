‘Sirat’, de Oliver Laxe, a la búsqueda de más Óscar para España

5 minutos

Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- Oliver Laxe tratará de hacerse con el quinto Óscar a mejor película extranjera para España con su impactante ‘Sirat’ que, de ganar el premio, seguiría la estela de ‘Volver a empezar’, ‘Belle Epoque’, ‘Todo sobre mi madre’ y ‘Mar adentro’.

Aunque si se habla de cineastas, sería el sexto, ya que Luis Buñuel se hizo con la estatuilla por una producción francesa, ‘El discreto encanto de la burguesía’.

Los Óscar a mejor película internacional con sabor español

Buñuel fue el primero en inaugurar el casillero para el talento español, en 1973, y diez años después sería José Luis Garci el que conseguiría el primer Óscar para España, por ‘Volver a empezar’.

Tendrían que pasar más de veinte años para lograr la segunda estatuilla a mejor película de habla no inglesa para ‘Belle Epoque’, de Fernando Trueba, con una película protagonizada por una jovencísima Penélope Cruz, que tuvo su primer contacto con los Óscar en aquella gala de 1994.

Seis años después, ya convertida en una estrella internacional, Cruz sería la encargada de anunciar, junto a Antonio Banderas, la película ganadora del Óscar de la categoría en la 72 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Para la historia quedó su grito: «¡Pedroooooo!» cuando abrió el sobre y vio que el ganador era Pedro Almodóvar, por ‘Todo sobre mi madre’, película en la que ella participaba.

La cosecha española se cerró, por el momento, con ‘Mar adentro’, de Alejandro Amenábar, que se llevó el premio en 2005.

¿El año de ‘Sirat’?

Este año le toca intentarlo a ‘Sirat’, una película sobre un hombre (Sergi López) que busca a su hija desaparecida en el complejo y alternativo mundo de las raves, en Marruecos.

Asombró al Festival de Cannes, donde ganó el Premio del Jurado, y ha estado nominada en los galardones más importantes del cine: Globos de Oro, BAFTA, César, Critic’s Choice o Premios del Cine Europeo, por citar solo algunos.

Nominaciones que no siempre se han traducido en premios, al menos no en las categorías más importantes.

En la reciente gala de los Premios Goya del cine español fue la película con más premios, seis, pero todos de categorías técnicas, al igual que en los Premios del Cine Europeo, donde ganó cinco. Pero en ambos casos perdió en mejor película o dirección.

A los Óscar llega con dos nominaciones, a mejor película internacional y a mejor sonido.

El día 15 en Los Ángeles, en la gala de los Óscar, ‘Sirat’ tendrá una dura competencia por el premio a mejor película internacional: ‘El agente secreto’ (Brasil), ‘Un simple accidente’ (Francia), ‘Valor sentimental’ (Noruega) y ‘La voz de Hind’ (Túnez).

Hasta ahora, los premios se los han ido repartiendo ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho, y ‘Valor sentimental’, de Joachim Trier, pero las posibilidades de ‘Un simple accidente’, del iraní Jafar Panahi, han crecido en los últimos días tras el ataque estadounidense contra Irán.

En cuanto al sonido, junto a ‘Sirat’ (para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas) optan al premio ‘F1: La película’ -la favorita de este apartado-, ‘Frankenstein’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Los pecadores’.

Los otros Óscar de España

Solo faltan diez días para conocer si ‘Sirat’ aumenta o no el número de los Óscar logrados por el cine español.

El primer premio llegó en 1971, para el ingeniero Juan de la Cierva y Hoces, sobrino del inventor del autogiro. Fue por crear un estabilizador óptico o ‘dynalens’ para eliminar los efectos de movimiento, vibraciones y desenfoque de las cámaras.

Ese mismo año Gil Parrondo se llevó, junto a Antonio Mateos, el primero de sus dos Óscar a mejor dirección artística por ‘Patton’ (1971). Al año siguiente repetiría con ‘Nicolás y Alejandra’ (1972), película por la que ganó el de mejor vestuario la hispano-británica Yvvone Blake, compartido con Antonio Castillo.

Uno de los mejores directores de Fotografía que ha dado España, Néstor Almendros, ganó la estatuilla por su labor en ‘Días del cielo’ (1978), de Terrence Malick.

En 2007 Pilar Revuelta se llevó el Óscar -junto al mexicano Eugenio Caballero- a mejor dirección artística por ‘El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro, y también por esta película David Martí y Montse Ribé consiguieron el de mejor maquillaje.

Y después llegarían los dos que España atesora en el campo de la interpretación. Javier Bardem, a mejor actor secundario por ‘No es país para viejos’ (2008), de los hermanos Coen, y Penélope Cruz a mejor actriz de reparto por ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2009), de Woody Allen.

Por el momento, los últimos Óscar españoles fueron en 2021 para Sergio López-Rivera -mejor maquillaje y peluquería por ‘La madre del blues’-, y en 2022 para Alberto Mielgo, por su cortometraje ‘El limpiaparabrisas’. EFE

agf/ah

(foto)