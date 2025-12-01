‘The Base’, la red neonazi que busca el caos con pequeñas células por todo el mundo

Madrid, 1 dic (EFE).- ‘The Base’ es un grupo paramilitar neonazi fundado en 2018 en Estados Unidos que busca el colapso del sistema mediante actos terroristas para imponer la supremacía blanca y que cuenta con células en Canadá, Australia, Sudáfrica y varios países europeos.

Esta organización, una de cuyas células ha sido desmantelada esta semana en Castellón con la detención de sus tres miembros, es considerada «terrorista» en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y, desde julio de 2024, en la Unión Europea.

Según la policía estadounidenses y la Europol, su líder y fundador es Rinaldo Nazzaro, a quien se considera actualmente afincado en Rusia.

Nazzaro, alias ‘Norman Spear’ y ‘Roman Wolf’, comenzó organizando grupos paramilitares en unos terrenos del estado de Washington que posteriormente se hicieron más presentes reclutando nuevos adeptos en internet.

La filosofía de esta organización es «acelerar» la caída de las instituciones -de ahí el termino ‘aceleracionistas’- mediante actos terroristas para provocar el caos y dar paso a una guerra racial y en último término a un Estado de hombres blancos.

La red se articula mediante pequeñas células -dos o tres miembros- que se entrenan militarmente y captan nuevos adeptos a través de internet.

La primera referencia apareció en 2018 en la revista digital Vice, que denunció que organizaciones neonazis en Estados Unidos y Canadá se estaban organizando en internet a través de una red denominada ‘The Base’, que estaba reclutando extremistas con experiencia militar y en el manejo de explosivos.

Miembros de ese grupo aparecen como responsables de actos de vandalismo contra sinagogas en los estados de Wisconsin y Michigan (2019) y otras actividades con objetivos terroristas en los dos años siguientes.

El 28 de octubre de 2021, un juez federal estadounidense condenó a otros dos individuos de ‘The Base’ a 9 años de cárcel cada uno por varios delitos con los que buscaban «promover el terrorismo» en Estados Unidos.

En Europa, un joven de Apulia (Italia) fue detenido en octubre de 2022 como responsable para ‘The Base’ de prácticas de reclutamiento con fines de terrorismo internacional y propaganda e incitación a cometer discriminación racial, étnica y religiosa, informó la policía italiana.

Un año más tarde, en noviembre de 2023, Europol y Eurojust coordinaron una amplia operación internacional contra el terrorismo de extrema derecha que culminó con la detención de varios sospechosos en distintos países europeos.

La acción, dirigida desde La Haya, se desarrolló en Bélgica, Croacia, Alemania, Lituania, Rumanía e Italia y permitió arrestar al menos a cinco personas e interrogar a otras siete. EFE

