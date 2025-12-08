‘The White Lotus’ lidera los apartados de tele con seis nominaciones a los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 8 dic (EFE).- La sátira ambientada en un hotel de lujo ‘The White Lotus’ se coronó este lunes como la serie más nominada de la 83º edición de los Globos de Oro con seis candidaturas, seguida de la historia de una investigación criminal ‘Adolescence’ con cinco, y la comedia de misterio ‘Only Murders in the Building’ con cuatro.

‘The White Lotus’ competirá en el apartado a mejor serie de drama junto a la aclamada ‘Severance’ y otros títulos como ‘The Pitt’, ‘Slow Hourses’, ‘Pluribus’ o ‘The Diplomat’, además de en la terna a mejor actor de reparto, con Walter Goggins y Jason Isaacs a la cabeza.

Tres de las actrices de la tercera temporada, Aimee Lou Wood, Carrie Coon y Parker Posey, competirán además por el galardón a mejor intérprete de reparto junto a Catherine O’Hara, por ‘The Studio’, la ganadora al Emmy de esta edición Hannah Einbinder, por ‘Hacks’; y Erin Doherty, por ‘Adolescence’.

La ambiciosa miniserie de cuatro episodios de Netflix grabada en plano secuencia se coronó como el segundo proyecto con mayor reconocimiento de estos premios, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 11 de enero en Los Ángeles.

‘Adolescence’ no solo competirá por alzarse con el premio a mejor miniserie junto a ‘The Beast in Me’, ‘The Girlfriend’, ‘Black Mirror’ y ‘All Her Fault’, sino que además el aclamado Stephen Graham competirá por el galardón a mejor actor, mientras que Owen Cooper y Ashley Walters por el de mejor actor secundario.

Por su parte, ‘Only Murders in the Building’ lidera los apartados a serie de comedia con cuatro galardones que premian a Selena Gómez en la categoría a mejor actriz, y a Martin Short y Steve Martin a mejor actor.

El proyecto además competirá junto a otros títulos como ‘The Bear’, ‘Nobody Wants This’, ‘Abbott Elementary’, The Studio’ y ‘Hacks’ por el título mejor serie de comedia.

La 83º edición de los Globos de Oro reconoció además el trabajo del actor mexicano Diego Luna por ‘Andor’, recibiendo así la segunda nominación a estos premios, considerados la antesala de los Óscar, en la historia de su carrera cinematográfica. EFE

