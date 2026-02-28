‘Young Sherlock’ explora los orígenes de Holmes y redefine a Moriarty como un aliado

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 28 feb (EFE).- El universo del detective más famoso de la historia se expande hacia sus orígenes con ‘Young Sherlock’, la nueva serie de Prime Video que se adentra en la Inglaterra victoriana para descubrir a un Sherlock Holmes veinteañero y a un James Moriarty que, lejos de ser un archienemigo, es un aliado.

«Los encontramos en un momento en el que sabemos muy poco. Es mucho antes de las historias de Arthur Conan Doyle», anota a EFE Dónal Finn, encargado de interpretar a un joven Moriarty.

El actor irlandés explica que la audiencia se encuentra en el primer episodio con Moriarty, que está estudiando una licenciatura en matemáticas, y con Sherlock en el Oxford de la década de 1870.

La serie, que se rodó en una vibrante Inglaterra victoriana y estrenará sus ocho episodios el 4 de marzo, sitúa a un joven Sherlock (encarnado por el británico Hero Fiennes Tiffin) en medio de una conspiración internacional tras un asesinato del que es señalado como principal sospechoso.

Moriarty como un aliado

«La relación entre ambos se basa en una especie de curiosidad mutua, creo. Piensan que pueden reconocer partes de sí mismos en la otra persona. Se sienten profundamente intrigados; son como acertijos el uno para el otro», detalla Finn.

El actor describe el comienzo de la relación entre los dos jóvenes como «un buen equipo» en el que se entienden porque, a su manera, a ambos les cuesta encajar y se ofrecen «consuelo con una amistad mutua».

Finn destacó el papel de Moriarty como un inesperado mentor en habilidades físicas: «Sherlock ha tenido una vida de privilegios, pero Moriarty no. Él ha tenido que aprender a pelear para mantener su lugar en el mundo».

Esta dinámica explicaría por qué el futuro Holmes es un luchador tan capaz en sus versiones posteriores, en las que vive en Baker Street y usa con frecuencia la cocaína y la morfina para escapar de «la aburrida rutina de la existencia».

El tráiler más visto de la plataforma

El detective creado por el autor británico ha tomado muchas formas tanto en la pequeña como en la gran pantalla y cuenta con un enorme club de fans, razón por la que el tráiler de la nueva serie, que se estrenó el 5 de febrero, acumuló 223 millones de visualizaciones en los primeros siete días, según Deadline, convirtiéndose así en el tráiler de una serie más visto de Prime Video en ese periodo.

Hay admiradores del personaje incluso en el propio equipo de la serie, como es el caso de Guy Ritchie, quien dirige los dos primeros episodios y es productor ejecutivo.

Ritchie fue el director de las películas ‘Sherlock Holmes’ (2009) y ‘Sherlock Holmes: A Game of Shadows’ (2011), cintas en las que Robert Downey Jr. interpreta al enigmático detective y Jude Law a su compañero Dr. John Watson.

Finn, quien confesó ser seguidor desde niño tanto de las películas de Ritchie como de la serie ‘Sherlock’ (2010-2017) de la BBC, protagonizada por Benedict Cumberbatch, espera que esta nueva interpretación aporte un «contexto emocional profundo» a los fans de la obra de Doyle. EFE

