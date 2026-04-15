‘Youtuber’ de EE.UU. que vandalizó una estatua en Seúl es condenado a 6 meses de prisión

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Seúl, 15 abr (EFE).- Un tribunal surcoreano condenó este miércoles a seis meses de prisión por alteración del orden público al ‘youtuber’ estadounidense Johnny Somali, autor de un vídeo en el que besó y bailó sobre una estatua para honrar a las víctimas coreanas de esclavitud sexual durante el colonialismo japonés.

El Tribunal del Distrito Oriental de Seúl declaró culpable al acusado, cuyo nombre real es Ramsey Khalid Ismael, de una serie de cargos que incluyen además la difusión de material manipulado de carácter sexual, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

El tribunal le impuso una pena de seis meses de prisión, más 20 días en un centro de detención y una prohibición de trabajo en instituciones relacionadas con menores, adolescentes y personas con discapacidad, frente a la petición de tres años de prisión y una multa de la fiscalía.

En la condena se señaló que el desprecio por el orden jurídico del sentenciado es «grave», ya que cometió repetidamente delitos contra un número indeterminado de víctimas y los difundió para obtener ingresos a través de transmisiones de YouTube, dijo Yonhap.

Aunque tendrá derecho a apelación, Somali fue detenido en la sala del tribunal por riesgo de fuga.

El ‘youtuber’ generó una fuerte polémica en Corea del Sur tras difundirse imágenes en las que besaba y bailaba de manera provocativa con la Estatua de la Paz, un símbolo dedicado a las víctimas coreanas de esclavitud sexual durante la ocupación japonesa.

Somali fue acusado en el país asiático en noviembre de 2024 y fue procesado sin detención, aunque con una prohibición de salida del país. En sus vídeos grabados en Corea del Sur y Japón provocó altercados en el transporte público, lugares públicos y espacios comerciales. EFE

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