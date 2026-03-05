Ángel Correa y Sergio Canales se citan en el Tigres-Monterrey de la jornada 10

Monterrey (México), 5 mar (EFE).- El duelo entre los Tigres UANL, del campeón del mundo con Argentina Ángel Correa, contra el Monterrey, del español Sergio Canales, acapara los reflectores de la décima jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Este sábado, el derbi regio, ambos equipos tienen su sede en Monterrey, Nuevo León, al norte de México, levanta altas expectativas debido al impulso anímico con el que llegan los Rayados luego de golear 4-0 al Querétaro en la novena jornada en la que debutó como su entrenador el argentino Nicolás Sánchez.

Sánchez sustituyó al español Domenec Torrent el pasado lunes ante los malos resultados del equipo.

La llegada de Nicolás tuvo un efecto inmediato en las figuras del equipo que lucieron en la goleada de 4-0 ante el Querétaro; el argentino Luca Orellano marcó un doblete y Sergio Canales colaboró con un gol, lleva tres en el certamen.

Los Rayados, séptimos en la tabla, intentarán aprovechar su despertar ante unos Tigres, dirigidos por el argentino Guido Pizarro, que vienen de caer 3-1 ante el Puebla.

Los felinos necesitarán del mejor fútbol de Ángel Correa, quien suma tres tantos en el torneo, para mejorar el octavo lugar que ostentan.

En la actividad sabatina también destaca el partido en el que el Cruz Azul luce favorito sobre el San Luis para mantenerse como líder de la competencia.

En otro partido el Guadalajara, que entrena el argentino Gabriel Milito, buscará ganar para seguir en la lucha por los primeros lugares de la tabla en su juego ante el Atlas.

El Pachuca, del venezolano Salomón Rondón recibirá al Puebla, y el América intentará romper su racha de dos derrotas consecutivas en el estadio del Querétaro.

La décima jornada arrancará este viernes con dos partidos.

Los Pumas UNAM, con los que actúa el guardameta costarricense Keylor Navas, visitarán al Necaxa y el Mazatlán recibirá al León.

La actividad concluirá el domingo, cuando el campeón Toluca, segundo en la competencia y único invicto que queda en el certamen, trabaje para confirmar su condición de favorito ante Juárez FC.

Y el Tijuana, que cuenta con el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu en el banquillo, recibirá al Santos Laguna, el peor conjunto del Clausura y único que no ha ganado.

– Partidos de la décima jornada del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Viernes 06.03: Mazatlán-León y Necaxa-Pumas UNAM.

Sábado 07.03: Cruz Azul-San Luis, Querétaro-América, Atlas-Guadalajara, Pachuca-Puebla y Tigres UANL-Monterrey.

Domingo 08.03: Toluca-Juárez FC y Tijuana-Santos Laguna.EFE

