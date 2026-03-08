Ángeles García-Poveda, presidenta de Legrand: «Ahora trabajamos con planes B, C, D y E»

5 minutos

Catalina Guerrero

París, 8 mar (EFE).- La presidenta del consejo de administración de la multinacional Legrand, la española Ángeles García-Poveda Morera, una de las altas ejecutivas más influyentes en Francia, muestra «inquietud» por la guerra en Irán y el impacto que puede tener en la economía global.

«Ahora todos los dirigentes estamos muy pendientes y trabajando con planes B, C, D y E», dice a EFE García-Poveda Morera, de padre gallego y madre canaria, quien está desde 2020 al frente del consejo de administración de Legrand, uno de los líderes mundiales de infraestructuras eléctricas y digitales para edificios.

Una de las pocas mujeres dirigentes de grandes compañías francesas cotizadas en el CAC-40, la directiva nacida en La Palma (1970) y criada en Madrid, expresó su «inquietud» personal y «desde un punto de vista económico, financiero y empresarial» por el contexto geopolítico y económico internacional.

Espera que el nuevo conflicto en Oriente Medio «no se enquiste» y que «se solucione rápido» porque llega tras una acumulación de crisis que están obligando a las empresas a replantear sus estrategias.

Señala que a la crisis provocada por el COVID-19, se sumaron después la invasión de Ucrania y el encarecimiento de la energía en Europa, así como el aumento de aranceles y la reconfiguración del comercio internacional, que alteran las cadenas de suministro y las decisiones de inversión.

«No hemos hecho más que acumular capas de dificultad y de volatilidad y de incertidumbre», constata. Esto obliga desde hace una década a trabajar «con muchos escenarios abiertos, haciendo quizás menos prospectiva a largo plazo y más foco en la capacidad de reacción inmediata», explica.

En el caso de Legrand, señala que aunque la compañía produce cerca de los mercados a los que sirve, incluido Estados Unidos, depende de componentes procedentes de distintos países, lo que expone al grupo a estas tensiones geopolíticas.

Sin miedo a la IA

Otro factor de está revolucionado el mundo empresarial es el tsunami de la inteligencia artificial (IA), que se ha convertido en uno de los grandes motores de crecimiento para el sector tecnológico y, en particular, para Legrand, que participa activamente en el desarrollo de infraestructuras clave como los centros de datos.

Actualmente, indica la también integrante de la ejecutiva de la patronal francesa Medef, el 26 % de las ventas del grupo proviene de productos instalados en centros de datos, un segmento en el que la compañía ha intensificado su estrategia de crecimiento.

«La mayoría de las siete adquisiciones que realizamos el año pasado se hicieron en este sector, porque vemos un enorme potencial de desarrollo, y otras muchas que vendrán», anticipa.

En este contexto, destaca que el papel de la empresa es acompañar la expansión de estas infraestructuras garantizando una mayor eficiencia energética. Según dice, uno de los retos clave es mejorar el ratio entre potencia instalada y potencia realmente utilizada en los centros de datos. «Hoy la media mundial es de 1,6. Si conseguimos bajarla a 1,3, el ahorro energético sería absolutamente enorme», subraya.

También señala la importancia de innovar en áreas como la refrigeración, responsable de una parte significativa del consumo energético de estas instalaciones.

Añade, además, que Legrand está impulsando programas de formación en inteligencia artificial para sus empleados (tiene más de 38.200 trabajadores en 90 países). «No tenemos elección: hay que subirse al tren de la IA, y eso pasa por formación y por identificar dónde realmente crea valor», mantiene.

Diáspora femenina, talento español y legado

Presente también en los consejos de administración de la empresa de inversión Bridgepoint Group (desde 2021), que cotiza en Londres, y en el grupo español de moda y perfumes Puig (desde 2023), que está en el IBEX 35, García-Poveda inició su carrera en Madrid en Boston Consulting Group, con la que saltó a París, y después en la firma de búsqueda de directivos Spencer Stuart. «Estoy muy agradecida a este país porque, aunque sigo siendo profundamente española, Francia me ha dado oportunidades increíbles».

Forma parte también del club de directivas españolas en el exterior y echa en falta canales para que España se beneficie del talento de esa «diáspora». «Somos muchos y muchas, porque además no somos solo mujeres, hay muchísimo talento español fuera de España, en cargos muy altos, en empresas multinacionales y también hay muchos hombres de muchísima valía. Que no se nos olvide».

A las jóvenes ejecutivas les recomienda que elijan empresas que sean meritocráticas y a todos que tomen distancia, que se rodeen bien y que no dejen de cuestionarse y de aprender. De ella, le gustaría que dijeran sobre su legado que fue «una mujer de bien» y «recta y fiel» a sus valores. EFE

