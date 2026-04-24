Élites en Latinoamérica ven el periodismo como «subversivo», dice periodista guatemalteco Zamora

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El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, considerado un «preso de conciencia» por organizaciones internacionales, dijo este viernes que las élites políticas y económicas de Latinoamérica ven el periodismo como un «ejercicio subversivo» al que imponen graves castigos.

Desde la capital de Guatemala, donde está bajo arresto domiciliario tras pasar casi tres años en prisión, Zamora intervino virtualmente en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Miami, para denunciar la falta de compromiso en la región con la libertad y la justicia.

«Nuestras élites jamás las han hecho suyas en ningún país de América Latina», dijo. «Son gente que no tiene tolerancia ni respeto a la opinión ajena y lo que buscan es el discurso único, el monólogo y, si no, te sentencian con facilidad al encierro, al entierro o al destierro», agregó.

Según Zamora, las clases dirigentes en «toda América Latina no quieren periodistas», sino «propagandistas» y «simples servilistas».

A «los periodistas los ven como un ejercicio subversivo y por eso (su labor) es contra la corriente y siempre es corriendo altos riesgos», sostuvo.

Zamora, de 69 años y fundador del extinto diario El Periódico, fue detenido en julio de 2022 acusado de lavado de dinero. Según organismos de derechos humanos, su arresto fue un montaje para silenciarlo por sus denuncias de corrupción contra el entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).

Desde el pasado 12 de febrero, Zamora cumple arresto domiciliario, un beneficio que ya había recibido en 2024 pero le fue revocado a pedido de la Fiscalía.

Las acusaciones en su contra fueron formuladas por la Fiscalía General que dirige Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la acusan de corrupta y de socavar la democracia por sus actuaciones contra periodistas, líderes sociales y exfuncionarios antimafia, algunos de ellos ahora exiliados.

Porras busca actualmente un tercer período como fiscal general.

En la reunión de la SIP, Zamora hizo además un recuento de la persecución y las amenazas que ha sufrido, y de las pésimas condiciones en la cárcel. «Era un cadáver viviendo, presenciando mi propia agonía», relató.

Un tribunal lo condenó en junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

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