Órdenes de evacuación y 400 vuelos cancelados en Japón por la llegada del tifón Jangmi

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Tokio, 1 jun (EFE).- Cerca de 400 vuelos fueron cancelados este lunes en Japón, afectando principalmente a las rutas de Okinawa (sur), por la llegada del tifón Jangmi al archipiélago, que ha provocado órdenes de evacuación en varias zonas y alertas ante su esperado avance hacia la zona de Tokio en los próximos días.

El tifón se aproxima a las prefecturas japonesas de Okinawa y Amami, donde las autoridades meteorológicas prevén vientos huracanados y lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en las próximas 24 horas, según informó la cadena de televisión local NHK.

En la ciudad de Naha, capital de Okinawa (sur del archipiélago), se registraron esta mañana rachas de viento de hasta 33 metros por segundo.

Las autoridades emitieron también una orden de evacuación para toda la ciudad de Nanjo (Okinawa) y para varias localidades cercanas, y pidieron a sus ciudadanos evitar las zonas peligrosas.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) prevé que el martes los vientos máximos sostenidos lleguen a 35 metros por segundo y rachas de 45 metros por segundo en las zonas más expuestas de Okinawa y Amami.

Además, según las autoridades, se prevé que el tifón cambie de rumbo y se aproxime a la isla principal de Japón en los próximos dos días, llegando a tener efecto en zonas del este y oeste de Honshu, en áreas como Nagoya o la capital japonesa, Tokio.

Todo esto ha provocado la cancelación de cerca de 400 vuelos en las últimas horas, especialmente aquellos con destino u origen en la prefectura japonesa de Okinawa.

All Nippon Airways (ANA) suspendió 104 vuelos en los aeropuertos de Naha, Ishigaki y Miyako, afectando a cerca de 8.000 pasajeros, mientras que Japan Airlines canceló 71 operaciones, con más de 13.000 personas afectadas, según informó la agencia de noticias local Jiji Press.

El resto de operadoras también acumularon cancelaciones en cadena, con la suspensión de 60 vuelos por parte de Japan Transocean Air, 44 vuelos de Skymark, o 40 trayectos de Peach Aviation.

Por su parte, las autoridades instaron a la población a extremar las precauciones ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos y fuertes vientos en los próximos días. EFE

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