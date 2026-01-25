0-1. Berterame da el triunfo a México en su visita a Bolivia

3 minutos

La Paz, 25 ene (EFE).- La selección mexicana venció por 0-1 a la de Bolivia con un gol del delantero de origen argentino Germán Berterame en el partido amistoso jugado este domingo en la ciudad boliviana de Santa Cruz, dentro de la preparación de la Verde para la repesca intercontinental del Mundial 2026.

Berterame, que milita en el Monterrey mexicano, anotó en el minuto 68 el único gol del encuentro en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

La primera jugada peligrosa ocurrió en el minuto 5, cuando el guardameta boliviano Carlos Lampe casi queda sorprendido por un avance mexicano combinado entre Armando González y Carlos Rodríguez.

Si bien el arco local se salvó, tras esa jugada salió lesionado el zaguero Richet Gómez y en su lugar, el seleccionador boliviano Óscar Villegas envió a la cancha a Leonardo Zabala.

Bolivia pudo ponerse en ventaja en el minuto 39, cuando Lucas Macazaga llevó el balón hasta el área mexicana e hizo un centro, pero Bruno Miranda no supo aprovecharlo.

Poco después, Fernado Nava probó un disparo potente desde el carrill izquierdo y forzó un rechazo del portero mexicano José Raúl Rangel.

Apenas iniciado el segundo tiempo nuevamente hubo una oportunidad para la Verde, pero el disparo de ‘Tonino’ Melgar dio contra el poste.

El seleccionador mexicano, Javier ‘el Vasco’ Aguirre, probó algunos cambios que le dieron resultado y le permitieron vencer a los locales, cuyo aguante duró hasta el minuto 68.

La jugada inició en un tiro libre ejecutado por Kevin Castañeda que Lampe pudo despejar, pero con tan mala suerte que el balón quedó en el área y fue aprovechado por Berterame para marcar.

En el minuto 83, el árbitro colombiano Carlos Betancur expulsó al recién ingresado Robson Matheus por una falta contra Berterame.

Bolivia ya no alcanzó a reaccionar y terminó cediendo protagonismo ante una de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026.

Este encuentro es el último amistoso previsto por Bolivia dentro de su preparación para la repesca, en la que el 26 de marzo jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse 5 días después con Irak por un cupo en el Mundial.

– Ficha técnica:

0. Bolivia: Carlos Lampe; Marcelo Tórrez, Lucas Macazaga, Richet Gómez (m.6, Leonardo Zabala), Luis Paz; Moisés Villarroel (m.66, Robson Matheus), Ramiro Vaca, Ervin Vaca; Fernando Nava (m.74, Máximo Mamani), Bruno Miranda (m.46, Juan Godoy) y Carlos Melgar (m.74, Lucas Chávez).

Seleccionador: Óscar Villegas.

1. México: José Rangel; Jorge Sánchez (m.57, Denzell García), Israel Reyes (m.32, Ramón Juárez), Everardo López, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz (m.72, Brian Gutiérrez), Carlos Rodríguez; Diego Lainez (m.57, Alexis Gutiérrez), Kevin Castañeda (m.72, Luis Romo) y Armando Gonzáles (m.57, Germán Berterame).

Seleccionador: Javier Aguirre.

Gol: 0-1, m.68: Germán Berterame.

Árbitro: El colombiano Carlos Betancur expulsó a Robson Matheus (m.83) y amonestó a Sánchez, Lainez, Rodríguez, Villarroel, Ramiro Vaca y Lira.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, de la ciudad boliviana de Santa Cruz. EFE

