0-1. Un gol de Ouzraoui y las paradas de la venezolana Cáceres dejan al Tenerife en semis

2 minutos

Madrid, 4 feb (EFE).- El Costa Adeje Tenerife avanzó de ronda y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Reina este miércoles tras ganar al Madrid CFF con un solitario gol de la delantera marroquí Sakina Ouzraoui.

La primera parte comenzó con un gol muy temprano, firmado en el minuto dos, tras una buena jugada del conjunto tinerfeño, que inició desde mitad del campo con un balón aéreo mal despejado por la portera del conjunto madrileño Paola Ulloa, que supo aprovechar la delantera marroquí para anotar el solitario tanto del encuentro.

Con ese tanto, el Costa Adeje Tenerife firmó sus mejores minutos dominando en el campo y encontrando bien los espacios en la defensa madrileña, aunque no terminaron de transformar las buenas acciones en goles.

Poco a poco, las jugadoras de José Sánchez fueron encontrándose más cómodas y llegando al área rival, pero el Tenerife creó una buena defensa, con Natalia Ramos muy activa en el partido y liderando al equipo despejando balones del área.

Ya en la segunda parte, el juego estuvo muy trabado durante todo el tiempo, con muchas ocasiones a balón parado, pero que ningún equipo terminó de rematar.

La protagonista del segundo tiempo fue la portera venezolana del Tenerife Nayluisa Cáceres, que salvó al equipo hasta en cuatro ocasiones, con grandes paradas que evitaron el empate en el marcador por parte de las madrileñas.

Con esta victoria, el Costa Adeje Tenerife se clasifica para las semifinales de la Copa de la Reina a la espera de conocer al resto de equipos y la celebración del sorteo que tiene lugar este viernes para conocer a su siguiente rival.

– Ficha técnica:

0 – Madrid CFF: Paola Ulloa: Mónica, Nuria Mendoza, Sandra Villafane; Allegra Poljak, Angela Sosa, Antonsdottir, Alba Ruiz (m.62, Freja Olofsson); Andonova (m.45, Ana Marcos), Kamilla Melgard; Emilie Nautnes.

1 – Costa Adeje Tenerife: Nayluisa Caceres; Aleksandra Zaremba, Fatou Dembelé, Elba Verges, Patricia Gavira, Claudia Blanco; Sandra Castello, Natalia Ramos, Yerliane Moreno; Violeta Quiles (m.89, Cinta Rodríguez), Sakina Ouzraoui (m.68, Paulina Gramaglia).

Gol: 0-1, m.2: Sakina Ouzraoui.

Árbitros: María Gloria Planes (Comité de Árbitros de la Región de Murcia), amonestó con tarjeta amarilla a Natalia Ramos (m.61).

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina, disputado en el estadio Fernando Torres en Fuenlabrada. EFE

igg/cmm