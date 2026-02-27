1&1 y United-Internet se disparan en bolsa tras noticia de posible compra por Telefónica

(Actualiza la subida al cierre de la negociación en Fráncfort

Fráncfort (Alemania), 27 feb (EFE).- El operador alemán de telefonía móvil 1&1 y su matriz United-Internet se dispararon este viernes en la Bolsa de Fráncfort tras nuevas informaciones de la posible compra de la primera por parte de Telefónica.

En el índice tecnológico TecDAX de Fráncfort, las acciones de 1&1 subieron un 8,3 %, hasta 24,20 euros, después de que ‘El Español’ informara de que Telefónica negocia su adquisición.

Por su parte, los títulos de United-Internet, propietaria de 1&1, se dispararon un 13,3 %, hasta 28 euros.

Una portavoz de United-Internet rehusó comentar a EFE estas informaciones, que no son las primeras en sugerir una posible operación.

1&1 tiene un acuerdo de itinerancia con Vodafone mediante el cual los clientes de 1&1 tienen acceso a la red de la británica en Alemania y ya no es cliente de Telefónica Alemania, que está en el país con la red de O2. EFE

