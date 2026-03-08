1-0. EE.UU. se corona campeón de la SheBelieves Cup luego de vencer a Colombia

2 minutos

Harrison (EE.UU.), 7 mar (EFE).- La selección de Estados Unidos, actual número 2 del ranking FIFA, se coronó este sábado como campeona de la SheBelieves Cup tras vencer por 1-0 a la de Colombia.

Con esta victoria en el partido llevado a cabo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, el equipo estadounidense, dirigido por Emma Hayes, se proclamó campeón del torneo por octava vez en once años.

Colombia terminó el torneo en la tercera posición con 3 puntos, por detrás de las 9 unidades de Estados Unidos, que ganó sus tres encuentros, y de las 6 de Canadá, pero por delante de una Argentina que se fue en ceros y al que el combinado cafetero venció por 1-0 el pasado miércoles, con el solitario gol de la futbolista del Real Madrid Linda Caicedo.

El partido se decantó del lado de las futbolistas de Hayes hasta el minuto 82, cuando Alyssa Thompson recibió una asistencia de Jaedyn Shaw y, desde el balcón del área, conectó un potente disparo con la pierna derecha que, tras rozar en el travesaño, entró directo por la escuadra de la portería defendida por Katherine Tapia.

Ya en los minutos finales, Colombia intentó el empate pero no dispuso de ninguna otra oportunidad de gol ante una selección estadounidense.

La SheBelieves Cup, un buen escaparate

La SheBelieves Cup es un torneo invitacional de fútbol femenino organizado por la Federación de Fútbol de EE.UU. que se disputa desde 2016 y tiene un formato de cuadrangular: cuatro selecciones juegan todas contra todas y el equipo que más puntos consigue se proclama ganador.

De las once ediciones disputadas, Estados Unidos se ha llevado ocho, Inglaterra una, Francia una y Japón otra.

Esta es la segunda participación de Colombia en el evento, después de la de 2025, en la que también culminaron terceras.

La SheBelieves Cup se disputa durante la primera semana de marzo coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y tiene como espíritu fundacional y objetivo social promover el deporte femenino.

La edición 2026 de la SheBelieves Cup ha tenido lugar entre el 1 y el 7 de marzo, con los seis partidos del cuadrangular repartidos por tres sedes en tres fechas distintas de la semana. EFE

jta/am/laa