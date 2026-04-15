1-2. Argentina sigue invicta y líder tras vencer a Venezuela en la Liga de Naciones

3 minutos

Cabudare (Venezuela), 14 abr (EFE).- La selección de Argentina derrotó este martes por 1-2 a la de Venezuela en un partido de la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, por lo que se mantiene invicta y primera de la competición con 13 puntos.

Al minuto siete de juego, un error en la salida de Venezuela dejó el balón servido en el área a Agostina Holzheier, quien definió de zurda para poner el 0-1 en el Estadio Metropolitano de Cabudare, ubicado en el estado venezolano Lara.

La Vinotinto buscó profundidad por las bandas con Mariana Speckmaier, generó centros y remates de media distancia -incluido un cabezazo claro de Marianyela Jiménez-, pero le faltó encontrar ángulos ante una Argentina que cerró los espacios.

El conjunto local arrinconó por momentos a la Albiceleste, que perdió posesión de balón y le costó avanzar en ataque, pero mantuvo la ventaja parcial hasta el final de la primera parte.

En el segundo tiempo, Argentina envió un balón largo por la banda para Florencia Bonsegundo, quien entró al área, dejó atrás a una defensa y anotó en 0-2 al minuto 60.

Venezuela descontó al 87 con un zurdazo de Bárbara Olivieri, quien recibió dentro del área y la clavó en el ángulo.

Sin embargo, a la Vinotinto le faltó tiempo y también la contundencia que sí tuvo su rival.

De esta manera, el conjunto argentino llega a 13 puntos, con 16 goles anotados y 4 recibidos, y se mantiene como líder, independientemente de lo que ocurra más tarde en el partido entre Colombia y Chile.

Venezuela tiene un puntaje de 8 y se aleja de la clasificación directa al Mundial 2027.

El próximo sábado, Venezuela recibe a Bolivia en Cabudare, mientras que Argentina hará lo mismo contra Colombia en Lanús, sur de Buenos Aires, en partidos correspondientes a la séptima fecha.

– Ficha técnica:

1. Venezuela: Nayluisa Cáceres; Raiderlin Carrasco, Verónica Herrera (Dayana Rodríguez, m.67), Bárbara Martínez, Michelle Romero (Lou Martinet, m.57); Daniuska Rodríguez, Gabriela García, Deyna Castellanos; Mariana Speckmaier (Bárbara Olivieri, m.57), Marianyela Jiménez (Ailing Herrera, m.57) y Genésis Flores (Enyerliannys Higuera, m.67).

Seleccionador: Ricardo Belli (BRA).

2. Argentina: Solana Pereyra; Eliana Stábile, Aldana Cometti, Sophia Braun, Sofía Dominguez; Vanina Preininger (Catalina Ongaro, m.75), Daiana Falfán, Florencia Bonsegundo (Francisca Altgelt, m.75), Justina Morcillo (Maricel Pereyra, m.61); Kishi Núñez y Agostina Holzheier.

Seleccionador: Germán Portanova.

Goles: 0-1, m.7: Agostina Holzheier. 0-2, m.60: Florencia Bonsegundo. 1-2, m.87: Bárbara Olivieri.

Árbitra: la chilena Brenda Cisternas. Amonestó a las venezolanas Raiderlin Carrasco y Michelle Romero, así como a la argentina Daiana Falfán.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, jugado en el estadio Metropolitano de Cabudare, en el estado venezolano Lara. EFE

rbc/gbf