1-2. Ecuador elimina a Chile y buscará ir a la repesca del Mundial en la última fecha

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Santiago de Chile, 5 jun (EFE).- Ecuador venció este viernes a Chile por 1-2 a domicilio en la Liga de Naciones Conmebol para alimentar sus opciones de clasificar en la última fecha al Mundial 2027 de fútbol femenino en Brasil y eliminó a La Roja.

Con un gol de Justine Cuadra, en el minuto 36, y un penal de Nayely Bolaños, en el 80, la Tricolor se impuso en el Estadio Nacional de Santiago por la octava fecha. El descuento fue de Vaitiare Pardo, en el 73.

Con este resultado, las ecuatorianas llegaron a 11 puntos y desplazaron a las locales del cuarto lugar de la tabla, en el que se ubicaban con 10, y las dejaron sin opciones porque estarán libres en la última jornada, que se juega el 9 de junio.

Las chilenas llegaron al duelo sin oportunidad de optar a la clasificación directa y dependían de una victoria para asegurar la opción del repechaje, que ahora las ecuatorianas se pelearán con Paraguay que está quinta con también con 10.

Ecuador sorprendió desde el arranque con su velocidad y fueron más punzantes en ataque, generando su primera opción apenas a los ocho minutos, que obligó a la defensora chilena Fernanda Pinilla a salvar el peligro con un cruce salvador.

Aunque el encuentro se convirtió rápido en un ida y vuelta, la presión de ambos conjuntos por buscar el arco rival no se concretó en disparos al arco, hasta cerca de la media hora de juego con un remate de la chilena Yastin Jiménez.

A partir de allí, la guardameta ecuatoriana Liceth Suárez salvó su puerta con un rechazo al remate de Valentina Díaz, en tanto que su compañera la volante Domenica Arboleda se convirtió en un problema para la defensa chilena.

El gol de la Tricolor llegó poco después, a los 36 minutos, por un error en la retaguardia de la portera del Olympique de Lyon francés, Christiane Endler, que salió jugando al medio y Justine Cuadra se anticipó a Nayadet López para disparar casi a puerta vacía.

Chile reaccionó inmediatamente con un cabezazo al travesaño de Catalina Figueroa, quien junto con la atacante Sonya Keefe probaron sus remates sobre el arco de Suárez buscando el empate antes del final del primer tiempo.

Las dirigidas por Luis Mena dominaron la segunda parte en su búsqueda desesperada por empatar y lo consiguieron, al minuto 73, con un cabezazo de Vaitiare Pardo, tras centro de Mary Valencia.

La alegría de una posible remontada duró muy poco, con la segunda pifia de la arquera Endler quien cometió un penal decretado por el VAR, que convirtió la delantera Nayely Bolaños en la fracción 80.

Al repechaje, que otorga los últimos tres cupos a la cita mundialista, irán las selecciones que finalicen en el tercer y cuarto puesto y se jugará en dos instancias una fase preliminar entre noviembre y diciembre de este año y una fase final en febrero de 2027.

– Ficha técnica:

1. Chile: Christiane Endler; Catalina Figueroa (m.73, Rosario Balmaceda), Fernanda Pinilla, Camila Sáez; Michelle Olivares, Yastin Jiménez (m.91, Sofía Coulombe), Nayadet López (m.45, Vaitiare Pardo), Yanara Aedo, Valentina Díaz (m.45, Millaray Cortés); Sonya Keefe, Mary Valencia (m.91, Adriana Moreno).

Seleccionador: Luis Mena.

2. Ecuador: Liceth Suárez; Nicole Charcopa, Analiz Zambrano, Justine Cuadra (m.91, Fiorella Pico), Manoly Baquerizo; Ligia Moreira, Danna Pesántez (m.57, Rosa Flores), Stefany Cedeño; Emily Arias, Domenica Arboleda (m.90, Maylin Arreaga); Nayely Bolaños (m.88, Milagro Barahona).

Seleccionadora: Ana María Rueda.

Goles: 0-1, m.36: Justine Cuadra. 1-1, m.73: Vaitiare Pardo. 1-2, m.80: Nayely Bolaños (penal).

Árbitro: La uruguaya Anahí Fernández amonestó a la ecuatoriana Manoly Baquerizo y a la chilena Catalina Figueroa.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina clasificatoria al Mundial 2027, disputado en el Estadio Nacional de Santiago. EFE

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