12-7. Los Diamondbacks vienen de atrás para derrotar a los San Diego Padres en México

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Ciudad de México, 26 abr (EFE).- Los Arizona Diamondbacks remontaron este domingo una desventaja de seis carreras para imponerse 12-7 a los San Diego Padres en partido de la temporada de la Major League Baseball realizado en la Ciudad de México.

Fue el segundo juego entre estos equipos efectuado en el estadio Alfredo Harp Helú, que se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el primero, del sábado pasado, San Diego se impuso 6-4.

Los Padres movieron la pizarra en el inicio de la segunda entrada con un doblete productor del estadounidense-dominicano Luis Campusano.

Una entrada después la ofensiva de San Diego volvió a hacer daño gracias al primer palo de vuelta entera del dominicano Manny Machado, que se llevó por delante a su compatriota Fernando Tatís para ampliar la ventaja 3-0.

En la quinta, Machado regaló otra muestra de su poder; le tiró a una bola alta para sacarla del parque por segunda vez para arrastrar a dos hombres y poner la pizarra 6-0.

Arizona contestó en el cierre de la quinta con un cuadrangular solitario del venezolano José Fernández que los acercó 6-1.

En la apertura de la sexta Campusano recibió a Kevin Ginkel, relevó a Ryne Nelson, con el tercer cuadrangular del juego para San Diego que representó el 7-1 en la ventaja.

La lluvia de vuelacercas continuó en el cierre del sexto capítulo gracias al venezolano Ildemaro Vargas con un palo solitario que acercó a Diamondbacks 7-2.

Arizona regresó al partido en la parte baja de la séptima entrada con un jonrón con caza llena que Tim Tawa le conectó al relevista David Morgan que recortó el marcador 7-6.

La voltereta para los Diamondbacks, 8-7, llegó vía un imparable productor del cubano-estadounidense Lourdes Gurriel Jr., quien se llevó por delante a Idelmaro Vargas y a Corbin Carroll, ante el relevo del venezolano Bradgley Rodríguez, novato de 22 años.

Un capítulo después, Arizona sentenció el juego con un triple de Ildemaro Vargas que mandó a la registradora a José Fernández, Nolan Arenado y Alek Thomas para ponerse 11-7, ventaja que se amplió 12-7 con sencillo de Ketel Martel que envió a home a Vargas. EFE

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