14 detenidos por el asalto a una sede del Partido Comunista en Cuba

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Al menos 14 personas están detenidas por el asalto a la sede del gobernante Partido Comunista, el único autorizado en Cuba, en una ciudad del centro del país, informó este lunes una autoridad local citada por un medio estatal.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado cuando un grupo de manifestantes indignados por los prolongados apagones y la falta de alimentos asaltó la sede del Partido en el municipio de Morón, 460 km al este de La Habana.

En un acto celebrado este lunes en Morón, el primer secretario del PCC en esa zona, Julio Heriberto Gómez, precisó que hay 14 detenidos por esos hechos, según el diario provincial Invasor.

Este periódico había reportado inicialmente cinco detenidos.

«Han usado una vez más a un grupo de delincuentes que no representan al pueblo de Morón, están los testimonios y se sabrá en los próximos días», añadió Gómez.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el sábado el «malestar» social en la isla, pero denunció los actos vandálicos y aseguró que «no habrá impunidad» para estos hechos.

«Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones como consecuencia del bloqueo energético de EEUU», pero «para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad», escribió en su cuenta en X.

Cuba, de 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y combustible, agravada tras la suspensión del suministro de crudo de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense, y amenaza de Washington de sancionar a otros países que le vendan combustible a la isla.

Los apagones y la falta de alimentos también fueron el detonante de las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, las mayores registradas en Cuba desde que la revolución llegó al poder en 1959.

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