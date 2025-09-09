The Swiss voice in the world since 1935

15 españoles presos en Venezuela han sido liberados entre 2024 y 2025, según el Gobierno

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Madrid, 9 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este martes que, durante 2024 y lo que va de este año, quince españoles «injustamente retenidos» en Venezuela han sido puestos en libertad.

El jefe de la diplomacia española respondió así en el Senado al parlamentario conservador Íñigo Fernández (Partido Popular), que quiso saber qué gestiones ha promovido el Ejecutivo con el fin de obtener la liberación de los presos «políticos» españoles en las cárceles de Venezuela.

Según el ministro, la pregunta en sí del senador es «de una enorme irresponsabilidad» por jugar «con la suerte de los españoles detenidos» en un momento en el que se están haciendo gestiones y se les está protegiendo.

Pidió también a Fernández que deje de utilizar a estas personas «para hacer politiquería».

A ello, el senador de la oposición conservadora replicó que «muchísimo más irresponsable» es dejar a estos detenidos abandonados a su suerte, y aseguró que sus familias consideran «nula» su gestión para excarcelarlos.

En mayo pasado, el Gobierno informó de que catorce personas de nacionalidad española permanecían detenidas «arbitrariamente» en cárceles de Venezuela, la mayoría nacidas y residentes en ese país.

Todos los detenidos en ese momento tenían doble nacionalidad, salvo dos ciudadanos de la región española del País Vasco que fueron arrestados en 2024, según una respuesta parlamentaria escrita-

Familiares de los presos venezolanos con nacionalidad española se han dirigido reiteradamente al Gobierno español y las autoridades de la Unión Europea para que intercedan a favor de los encarcelados. EFE

