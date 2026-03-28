2-0: En el debut de Mano Menezes, Perú cae en París ante el campeón africano depuesto

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Saint-Denis (Francia), 28 mar (EFE).- En el debut del brasileño Mano Menezes como seleccionador, Perú cayó 2-0 este sábado ante Senegal, que celebró por todo lo alto la Copa de África de 2026 en el estadio de Francia ante 70.000 hinchas, a pesar de la revocación del trofeo y las advertencias jurídicas de Marruecos por conmemorarlo.

En un amistoso disputado en Saint-Denis, en las afueras de París, el delantero del Bayern Múnich Nicolas Jackson, a pase de Ibrahim Mbaye (PSG), adelantó a ‘los Leones de Teranga’ en el 41. En el 54, Ismaila Sarr, del Crystal Palace, agrandó el marcador.

El de este sábado fue un partido atípico. Sucede poco después de que, en una inédita decisión, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) retirase el título de campeón a Senegal y se lo diese a Marruecos, debido a las irregularidades de la final del pasado enero, cuando los ‘Leones de Teranga’ amenazaron con marcharse del terreno de juego en protesta por un penalti. EFE

atc/apa