2-1. Uruguay supera susto y gana de remontada a Cabo Verde en el descanso

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Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- La selección de Uruguay derrota este domingo de remontada por 2-1 a Cabo Verde antes del descanso del partido por de segunda jornada del grupo H que se juega en Miami.

El tanto de los caboverdianos, el primero de ese equipo africano en mundiales, fue anotado por Kevin Pina en el minuto 21.

Pero la Celeste cambió la historia con los tantos de Maximiliano Araújo en el minuto 44 y Agustín Canobbio en el sexto minuto añadido al primer tiempo. EFE

laa/hbr