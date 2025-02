2024: el año que comenzamos a incumplir el Acuerdo de París según dos estudios

Redacción Ciencia, 10 feb (EFE).- Junio de 2024 marcó el hito de 12 meses seguidos en los que la temperatura media del planeta superó los 1,5 grados por encima de niveles preindustriales. Los científicos creen que es el comienzo de un periodo sostenido de calentamiento que supondría el incumplimiento del Acuerdo de París.

En 2015, cerca de 200 países acordaron en la capital francesa tratar de evitar una subida de la temperatura media del planeta de 1,5 grados: el umbral fijado por la ciencia para que los impactos del cambio climático no sean excesivamente catastróficos.

Hoy, dos estudios recogidos en la revista Nature, basados en modelos climáticos calibrados con observaciones, coinciden en la misma conclusión: el incumplimiento del Acuerdo de París podría haber comenzado ya. Uno de ellos está dirigido por Emanuele Bevacqua, del centro Helmholtz de Investigación Ambiental en Leipzig, Alemania, y el otro por Alex Cannon, de la Unidad de Investigación Climática de Canadá.

Una de las investigaciones apunta a que ya hemos abierto la ventana de 20 años en la que la temperatura media del planeta no bajará del umbral de los 1,5 grados, y que esta tendencia sólo podría revertirse con medidas extremadamente drásticas de reducción de emisiones.

La otra concluye que el hecho de haber permanecido 12 meses consecutivos por encima de 1,5 grados de anomalía indica que es muy probable que ya hayamos superado ese umbral para, al menos, las dos próximas décadas.

«Doce meses consecutivos de temperaturas iguales o superiores a 1,5 grados suponen un indicativo de que ya se ha iniciado un periodo de calentamiento a largo plazo (para un periodo de al menos 20 años). El incumplimiento del Acuerdo de París es prácticamente seguro», señala uno de los dos autores, Alex Cannon, de la Unidad de Investigación Climática de Canadá.

Los artículos utilizan metodologías y periodos de tiempo diferentes, lo que explica ligeras diferencias en sus resultados, si bien ambos concluyen en un mensaje esperanzador: si se aceleran notablemente las acciones de mitigación del cambio climático, aún sería posible evitar los peores impactos del calentamiento.

Razones para “no tirar la toalla”

Las conclusiones de este estudio «no son razón para tirar la toalla, sino al contrario, para afilar las políticas climáticas y energéticas que nos conducirán a un mundo descarbonizado», señala Pep Canadell, investigador jefe del Centro de Ciencias del Clima CSIRO, de Australia, en una reacción recogida por Science Media Center.

«El cambio climático es como una pendiente resbaladiza que no tiene fondo, por lo que no hay límite del daño que puede hacer a nuestra economía, salud y medio ambiente. Lo que queremos es apretar los frenos tan fuerte como podamos para que los impactos no se hagan más grandes», agrega Canadell.

Mediante el Acuerdo de París los países se marcó como objetivo no superar un aumento medio de la temperatura del planeta superior a 2 grados a finales de siglo, y a hacer todo lo posible para que el incremento no fuese de más de 1,5 grados. Los incrementos de temperatura no son irreversibles pero llevarían años, y, por su puesto, medidas drásticas contra el cambio climático. EFE

