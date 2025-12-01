2025 el año más mortífero y destructivo para palestinos desde 1967, según 12 ONG israelíes

Jerusalén, 1 dic (EFE).- El 2025 fue el año más mortífero y destructivo para la población palestina desde 1967 -cuando Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este- concluye un informe publicado este lunes por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes.

«El segundo año de la guerra en Gaza provocó daños más amplios, profundos y sin precedentes a los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados», señala.

El estudio, en el que han participado oenegés israelíes de renombre como Combatientes Por la Paz, Ir Am, Gisha o Rompiendo el Silencio, subraya que si bien durante el 2023 y 2024 «ya habían documentado graves violaciones» por parte de Israel hacia los palestinos, «los hallazgos de 2025 revelan un deterioro agudo y alarmante».

Así, durante el 2025 «el número de palestinos asesinados casi se duplicó, el desplazamiento alcanzó niveles casi totales, el hambre provocó muertes masivas y violaciones que antes se consideraban ‘excepcionales’ se convirtieron en rutinarias», se indica en el informe.

Se advierte de que desde 2023, cuando Israel comenzó la ofensiva en la Franja de Gaza como represalia por los ataques de Hamás, se ha ido detectando «un profundo cambio en la naturaleza de la guerra y en los mecanismos de control de Israel», además de «políticas más severas hacia los palestinos en Gaza y Cisjordania».

En el informe recuerda que el número de palestinos asesinados por Israel en Gaza en mayo de 2024 ascendía a 36.000, mientras que para octubre de 2025 la cifra ya llegaba a los 67.173, incluyendo más de 20.000 niños y más de 10.000 mujeres.

Estas cifras ya han quedado desactualizadas puesto que este mes de noviembre la cifra total de gazatíes asesinados por Israel, pese a que en la Franja hay un alto el fuego desde el 10 de octubre, ya ha superado los 70.000, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Otro asunto que aborda el informe es la brutal escalada de violencia por parte de los colonos en Cisjordania hacia los palestinos, especialmente en estos últimos meses.

«Entre 2023 y 2024, se registraron alrededor de 1200 incidentes de violencia de colonos. En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2932 personas, incluidos 1326 niños», señala el informe.

También han aumentado las detenciones administrativas hacia palestinos -una práctica legal en Israel que permite encarcelar a persona sin abrir juicio ni presentar cargos formales- en el periodo de 2023 a 2025 pasando de más de 1.000 a 3.577 detenidos, «el triple del promedio anterior a la guerra» en Gaza, advierte el informe.

«El informe documenta al menos 98 muertes bajo custodia israelí, muchas de ellas como resultado de tortura, negación de atención médica y condiciones de detención inhumanas», indica.

Por otra parte, también documenta «la expansión de asentamientos a una velocidad sin precedentes» en Jerusalén Este, donde el día a día de los palestinos se ha visto más deteriorado experimentando más «restricciones en la circulación o el colapso de los servicios municipales». EFE

ngg/mr