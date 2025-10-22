3-0. Colombia suma su primera victoria y se acerca a octavos

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- La selección de Colombia consiguió su primera victoria y sus primeros puntos en el Mundial femenino sub-17 celebrado en Marruecos al derrotar este miércoles a Costa de Marfil y aumenta sus opciones de clasificar como segunda del grupo E.

Colombia, sabiendo que necesitaba la victoria, salió a dominar desde el comienzo. Fruto de ese dominio y tras provocar varios saques de esquina, llegó el gol de Ana Clavijo, que remató de cabeza un gran servicio desde la banda derecha en el minuto 23.

Tras el descanso, Costa de Marfil inquietó en más de una ocasión la portería defendida por María Tejada, pero no fue del todo precisa. Sí lo fue Colombia, que consiguió el 2-0 (min.80) en las botas de London Crawford, después de una excelente dejada de María Alejandra Baldovino. La goleada la cerró Ella Martínez, que aprovechó un gran balón largo para poner el 3-0 final en el tiempo añadido, 90+5.

Así, la selección sudamericana se coloca segunda del grupo E con tres puntos, sólo por detrás de España, y se jugará la clasificación directa a la siguiente ronda del campeonato ante la colista Corea del Sur, que cuenta con un punto. EFE

