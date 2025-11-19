3-0. La selección de Panamá se clasifica a su segundo mundial de mayores

1 minuto

Panamá, 18 nov (EFE).- La selección de Panamá se clasificó este martes al Mundial de 2026 al derrotar por 3-0 a El Salvador en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

La clasificación del conjunto canalero también se vio ayudada por una oportuna victoria de Guatemala sobre Surinam por marcador de 3-1 en el cierre de la eliminatorias de la Concacaf.

El equipo panameño se adelantó en el marcador con gol tempranero de César Blackman al minuto 17 tras un potente remate en el área chica, mientras que el segundo llegó por intermedio de Eric Davis, que amplió la ventaja de penal.

José Luis Rodríguez terminó de apuntalar el triunfo panameño con un zapatazo de izquierda en el minuto 85, a lo que siguió una explosión de alegría y a la vez de tranquilidad para la roja centroamericana. EFE

fa-rao/laa

(fotos)