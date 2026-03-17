70-84. Estados Unidos derrota a España y termina invicto el Premundial en Puerto Rico

3 minutos

San Juan, 17 mar (EFE).- La selección de Estados Unidos, la número uno del mundo, venció este martes a España por 70-84, culminando invicta en el Grupo A del Torneo Premundial de Baloncesto Femenino en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, con marca de 5-0.

Estados Unidos, España e Italia se clasificaron en este Premundial para la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en septiembre próximo en Berlín (Alemania), mientras que el local Puerto Rico deberá vencer a Nueva Zelanda para sacar pasaje.

El partido entre las estadounidenses y españolas inició bastante balanceado y aguerrido con varios intercambios de ventajas y empates.

Luego de que la pívot española Megan Gustafson encestara una cesta y pusiera a su equipo adelante por 11-8, las estadounidenses marcaron varias veces, incluso por intermedio de Kelsey Plum, que le dio a su quinteto nuevamente la ventaja 11-14.

No obstante, las españolas no se rindieron y, con dos tiros libres de Iyana Martín y una bandeja de Helena Pueyo, retomaron el partido a su favor 15-14.

Esa ventaja, sin embargo, fue la última de España en el juego, pues luego de eso Caitlin Clark anotó cinco puntos seguidos, abriendo el marcador 15-19 a favor de las estadounidenses.

En el segundo periodo, después de que Awa Fam igualara el desafío 23-23 con una bandeja, llegó nuevamente la figura de Plum y, con un triple, desempató el juego, dándole la delantera a las norteamericanas por 23-26.

Tras ese triple de Plum, tanto ella como Paige Bueckers anotaron sendas cestas de campo que extendieran la ventaja de las estadounidenses a 23-30, provocando que el seleccionador español, Miguel Méndez, pidiera tiempo restando 6:39 del parcial.

Estados Unidos, por su parte, continuó aguerrido por el resto del segundo periodo hasta cerrarlo y ganarlo con marcador de 32-44.

Para el tercer parcial, aunque las españolas intentaron acortar la ventaja lo más posible a diez tantos, las norteamericanas siguieron efectivas en su plan de juego y ampliar la delantera en dos ocasiones a 16 puntos por sendos triples de Bueckers y Kahleah Copper.

Así, con esta amplia y cómoda ventaja, las estadounidenses extienden su invicto ante las españolas desde el año 1992.

A primera hora de este martes, Italia aplastó 35-85 a Senegal, por lo que las italianas se despidieron del torneo con marca ganadora de 4-1, mientras que las senegalesas finalizaron 1-4, y a esperas del ganador entre Puerto Rico y Nueva Zelanda para culminar el torneo.

Copper fue la máxima anotadora del encuentro con 20 puntos. Le siguió Plum con 18 y Hamby con 14.

Por España se destacaron Gustafson y Raquel Carrera con 15 tantos cada una.

– Formaciones:

70.España: (16+16+15+16): Elena Buenavida (7), Mariona Ortiz (2), Maite Cazorla (8), Aina Ayuso (0), María Araujo (1), Helena Pueyo (4), María Conde (0), Awa Fam (10), Raquel Carrera (15), Megan Gustafson (15), Paula Ginzo (2), Iyana Martín (6).

Seleccionador: Miguel Méndez.

84.Estados Unidos: (21+23+17+23): Paige Bueckers (9), Kelsey Plum (18), Dearica Hamby (14), Kahleah Copper (20), Chelsea Gray (8), Angel Reese (4), Rhyne Howard (0), Rae Burrell (0), Caitlin Clark (7), Jackie Young (2), Monique Billings (0), Kiki Irlafen (2).

Seleccionador: Nathan Tibbetts.

Árbitros: James Griguol (AUS), Ritvars Hemsteins (LAT) y Yann Vezo Davidson (MAD). EFE

jm/laa

(foto)