83 muertos en el hundimiento de un barco iraní y miles de desplazados en Líbano

4 minutos

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- Al menos 83 personas murieron en el hundimiento de una fragata iraní por el ataque de un submarino de Estados Unidos en el Índico, uno de los episodios más destacados de este quinto día de guerra en Oriente Medio, en el que la atención se desplazó hacia el Libano y el estrecho de Ormuz.

Israel, que siguió bombardeando Irán, ordenó la evacuación del sur del Líbano donde sus tropas consolidan posiciones provocando el desplazamiento de 65.000 personas.

Al menos tres incidentes se han registrado en el estrecho de Ormuz por donde ha disminuido notablemente el tráfico marítimo ante las amenazas del régimen de los ayatolás, que siguen lanzando misiles y ataques con drones a diversos objetivos estadounidenses en la zona, e incluso hoy, hacia Turquía, donde las defensas de la OTAN interceptaron un proyectil iraní.

Al menos 83 muertos tras hundir EEUU un navío iraní

– Al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de un navío iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que aseguró que su país está ganando la guerra «de manera contundente», explicó que este había sido el primer hundimiento de un buque con un torpedo desde un submarino estadounidenses desde la II Guerra Mundial.

Más de 65.00 desplazados en el Líbano y 1.045 muertos tras el inicio de la guerra

– Más de 65.000 personas tuvieron que desplazarse en el Líbano a causa de la ofensiva israelí y los números «aumentan rápidamente», indicó este miércoles el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

El Ejército israelí había ordenado hoy previamente a los residentes del sur del Líbano que abandonaran sus casas y fuesen «de inmediato» al norte del río Litani, advirtiendo en un comunicado de que tenía previsto bombardear áreas del sur en el marco de la actual escalada con el grupo chií Hizbulá.

– La agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán informó este miércoles de que al menos 1.045 personas han muerto en el país desde el sábado por los ataques de Israel y Estados Unidos.

Israel intensifica sus ataques contra Teherán

– Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní, afirmó este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, mientras su aviación intensifica los bombardeos contra la capital iraní.

– Este miércoles los israelíes bombardearon decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij en Teherán.

Un misil iraní llegó a Turquía

– Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

La OTAN condenó esos ataques y aseguró que su postura de disuasión y defensa «sigue siendo firme en todos los ámbitos».

Incidentes en el estrecho de Ormuz y preocupación por el precio de la energía

– La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de un nuevo ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz, con lo que son ya tres los reportes de ataques o actividades sospechosas contra la navegación en Ormuz o el golfo Pérsico en lo que va de jornada.

– La Comisión Europea no teme que la guerra en Oriente Medio afecte a la seguridad de suministro energético en la UE, pues el bloque apenas importa hidrocarburos de la región, pero sí existe una «gran preocupación» por la subida de precios si la escalada bélica se prolonga.

España responde con «no a la guerra» a las amenazas de Trump

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que la posición de su Ejecutivo frente al conflicto bélico en Oriente Medio se resume en un «No a la guerra», el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.

– Tras las amenazas con cortar las relaciones comerciales de Estados Unidos a España por su posición contra la guerra, Sánchez recibió el apoyo de las instituciones europeas y de países como Francia o China. EFE

cma/lss