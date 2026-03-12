A un mes de las elecciones, Perú deja abierta la puerta para la irrupción de un ‘outsider’

Lima, 12 mar (EFE).- A un mes de las elecciones presidenciales en Perú, ninguno de los 36 candidatos en contienda reúne en las encuestas más del 12 o 14 % de la intención de voto, lo que puede abrir la puerta a un ‘outsider’, una cara nueva en la política nacional que conecte con un electorado que aborrece y denosta a su clase gobernante.

Con una elección tan abierta en número de candidatos, y si bien solo cuatro son de izquierda, la posibilidad de que se produzca una sorpresa como la protagonizada en 2021 por Pedro Castillo está en el aire, sobre todo cuando aproximadamente un 30 % sigue indeciso o no quiere votar por ninguno de los candidatos en carrera, de acuerdo a varios sondeos.

«Todavía hay espacio para un outsider», advierte el director para Perú de la encuestadora Ipsos, Alfredo Torres, en declaraciones al diario Perú 21.

Hasta ahora, las encuestas están encabezadas por el ultraconservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y por Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con valores que rondan el 12 % y 8 %, respectivamente, en intención de voto.

Luego de ellos viene una pléyade de 34 aspirantes, muchos nuevos en la política o casi desconocidos para la mayoría de los peruanos.

Quizá el más conocido, después de Keiko Fujimori, sea el comediante Carlos Álvarez (País Para Todos), una celebridad de la televisión peruana que, durante tres décadas, se ha especializado en hacer imitaciones satíricas de políticos y que algunos vaticinan que podría emular al presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, que dio el salto de la pantalla a la política.

Del sector académico procede el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Alfonso López Chau, candidato del partido Ahora Nación que representa a la centroizquierda, con un 5 % en las últimas encuestas.

En la derecha, como una tercera vía frente a Fujimori y López Aliaga ha comenzado a atraer el foco de la atención pública Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), un militar retirado de la Fuerza Aérea que en las últimas encuestas ronda el 5 % en intención de voto y que ha sido cuestionado por sus vínculos con el actual fiscal interino y un polémico empresario.

Grozo ha adelantado de momento a otras opciones de centroderecha como el empresario Rafael Belaúnde (Libertad Popular), nieto de dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), y el periodista Carlos Espá (Sí Creo).

Pese a haber sido ministro, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) también es una figura poco conocida para los peruanos, a los que busca atraer como una opción de centro y un perfil alejado del ruido político y de los partidos tradicionales que han dominado la política peruana en los últimos años, un objetivo similar al de la exministra Marisol Pérez Tello (Primero La Gente).

También está en carrera el militar retirado Charlie Carrasco (Unido Perú), que se hace llamar «el soldado del pueblo».

Instaurados en la política tradicional figuran el empresario y ex gobernador regional César Acuña (Alianza Para el Progreso), el exfutbolista y exalcalde George Forsyth (Somos Perú), el excongresista Yonhy Lescano (Cooperación Popular), así como el exministro Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que ha enarbolado la bandera de encarcelado expresidente Pedro Castillo e incluso realiza campaña con el sombrero que le hizo ganar las elecciones hace cinco años. EFE

