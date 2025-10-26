Abás nombra a Hussein al Sheikh como sustituto temporal en la ANP en caso de incapacidad

2 minutos

Jerusalén, 26 oct (EFE).- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, anunció hoy que, en caso de que no pueda cumplir con sus obligaciones en un futuro por salud o incapacidad, y en ausencia de un Consejo Legislativo Palestino activo, su puesto sería ocupado temporalmente por el vicepresidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hussein al Sheikh.

En una declaración difundida este domingo por la agencia de noticias Wafa, Abás explicó que Al Sheikh ocuparía el cargo por un período de 90 días durante el cual se celebrarían elecciones «libres y directas para elegir un nuevo presidente de conformidad con la Ley Electoral Palestina».

«Si las elecciones no pueden celebrarse dentro de ese plazo por causa de fuerza mayor, se prorrogarán por decisión del Consejo Central Palestino por otro período, por una sola vez», agrega la nota.

El Consejo Legislativo Palestino (el Parlamento de la Autoridad Nacional Palestina), cuyas funciones son legislar sobre la Franja de Gaza y Cisjordania, lleva inactivo desde el año 2007, cuando Hamás tomó el poder del enclave palestino.

Según la Ley Básica Palestina, en caso de incapacidad por enfermedad o fallecimiento, el presidente de la ANP debe ser reemplazado por el presidente del Consejo Legislativo.

Sin embargo, en noviembre de 2024, Abás modificó esta ley a través de un decreto nombrando a Rawhi Fattouh, un alto cargo de Fatah, su partido político, con escaso respaldo popular, como su sucesor temporal.

En aquel momento, se consideró que la medida pretendía evitar que la presidencia pasara a Aziz Dweik, presidente del Consejo Legislativo, afiliado a Hamás.

La enemistad entre Hamás y Fatah es notoria desde hace décadas pero se agudizó tras los ataques de la milicia palestina del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

El movimiento islamista considera que la causa palestina debe abordarse desde «la resistencia y la lucha armada», mientras que el partido secular de Abás apuesta por la vía diplomática, si bien lleva más de dos décadas sin convocar elecciones en Cisjordania, donde gobierna en partes fragmentadas a causa de la ocupación israelí del resto del territorio.

El anuncio de Abás supone que Al Sheikh, un veterano político de Fatah y su mano derecha, se perfile claramente como su sucesor, si bien el pasado mes de abril ya fue nombrado vicepresidente de la OLP, un cargo creado por primera vez en 50 años. EFE

ngg/pbj/rcf