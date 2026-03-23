Abascal, Salvini y Le Pen piden el voto para Orbán a tres semanas de elecciones húngaras

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Budapest, 23 mar (EFE).- Líderes europeos de extrema derecha y ultranacionalistas del grupo de ‘Patriotas por Europa’ han apoyado este lunes en Budapest al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ante las elecciones de abril en las que, según los sondeos, podría sufrir un derrota después de 16 años gobernando con mayoría absoluta.

En esta ‘Primera Asamblea de Patriotas’, políticos como Marine le Pen, líder de la Agrupación Nacional de Francia; Matteo Salvini, jefe de la Liga de Italia, o Santiago Abascal, presidente del partido Vox han presentado a Orbán como un líder europeo capaz de cambiar el rumbo de la política nacional y de la Unión Europea (UE).

“Orbán es un político visionario y pionero”, afirmó le Pen ante varios centenares de personas, agregando que tras las elecciones en Hungría del 12 de abril vendrán los próximos años las de Francia, España o Alemania que «redibujarán el mapa político de Europa».

«Hoy, Viktor Orbán es el auténtico protector de Europa, y por eso estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones», afirmó por su parte Abascal, quien añadió que apoya al primer ministro húngaro «hasta el final».

El mismo Orbán afirmó que los Patriotas quieren «ocupar y transformar» la Unión Europea (UE), creando una unión formada por «naciones soberanas».

«Queremos que para el final de la década Europa se pinte de colores nacionales y conservadores», subrayó el primer ministro, que acusó a Bruselas y Ucrania de querer intervenir en las elecciones para cambiar a su Gobierno.

«A pesar de ello, ganaremos las elecciones el 12 de abril», prometió.

La gran mayoría de las encuestas recientes prevén una derrota del partido de Orbán, el Fidesz, frente a Tisza, la formación que lidera Péter Magyar.

En la asamblea de hoy, Salvini afirmó que «Orbán es un verdadero héroe» y pidió a los votantes húngaros que apoyen al actual primer ministro para que «Hungría pueda seguir siendo una nación orgullosa».

Otros, como el dirigente del neerlandés Partido por la Libertad, Geert Wilders, aseguró que Europa «también necesita un líder como Viktor Orbán», que defiende a su nación.

En los 16 años que lleva en el poder, Orbán se ha enfrentado en numerosas veces con la UE y por la vulneración de los derechos fundamentales y del Estado de derecho en el país centroeuropeo.

El grupo político ‘Patriotas por Europa’ fue promovido en 2024 por Orbán, el primer ministro checo, Andrej Babiš y el líder del partido FPÖ de Austria, Herbert Kickl, y actualmente es la tercera fuerza en el Parlamento Europeo. EFE

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