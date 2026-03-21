Abascal dice que Sánchez es «la principal amenaza existencial para España y para Europa»

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Budapest, 21 mar (EFE).- El presidente de la formación ultraderechista española Vox, Santiago Abascal, describió este sábado en una cumbre ultraconservadora en Budapest al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como «la principal amenaza existencial para España y para Europa».

En su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), Abascal acusó a Sánchez de actuar como «un tirano y un traidor» y de poner en riesgo con sus políticas la seguridad y la prosperidad de España.

Abascal sostuvo que el Gobierno español «funciona como una mafia», basada en «la mentira permanente, la corrupción política y familiar de todo tipo, mediante el fraude y pactos infames con separatistas e incluso con terroristas».

En su discurso, el líder de Vox, sostuvo que las políticas de Sánchez representan el ejemplo de «todas las amenazas que afrontan nuestras naciones y que afronta hoy Occidente».

El líder de Vox criticó la política exterior del Gobierno, asegurando que Sánchez se alinea con regímenes contrarios a los intereses occidentales con el objetivo de mantenerse en el poder.

«A él no le importa en absoluto la paz, ni le importa el derecho internacional. Solo le importan dos cosas: permanecer en el poder a cualquier precio y defender a los aliados que le protegen», dijo sobre el ‘no’ a la guerra de EEUU e Israel contra Irán que ha repetido Sánchez.

Abascal centró también sus críticas en la política migratoria del Ejecutivo español, a la que responsabilizó de un deterioro de los servicios públicos y de la seguridad.

Frente a esta situación, Abascal defendió un endurecimiento de las políticas migratorias, incluyendo deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular y mayores exigencias para la obtención de la nacionalidad española.

Durante su intervención, el dirigente de Vox elogió el modelo político de Hungría y expresó su respaldo al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, al que definió como «uno de los líderes más importantes del mundo».

A su juicio, Hungría representa «un espacio de libertad, soberanía y seguridad» frente a las políticas de la Unión Europea, a la que acusó de «empobrecer» a los ciudadanos y de debilitar las fronteras.

Abascal aseguró que las próximas elecciones en Hungría serán «una encrucijada histórica» no solo para ese país, sino para toda Europa.

El próximo 12 de abril Hungría celebra elecciones generales en las que, por primera vez en los 16 años que lleva Orbán en el poder, las encuestas prevén una derrota de su formación en las urnas.EFE

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