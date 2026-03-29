Abatido en Australia tras siete meses prófugo el autor del tiroteo que mató a dos policías

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Sídney (Australia), 30 mar (EFE).- La Policía australiana abatió este lunes al fugitivo Dezi Freeman, presunto autor del tiroteo que en agosto de 2025 cobró la vida de dos agentes en el estado de Victoria (sur), poniendo fin a una intensa búsqueda que se prolongó durante siete meses.

Según informaron las autoridades de dicho estado, Freeman murió tras un operativo policial realizado en el noreste de Victoria a las 8:30 hora local (21:30 GMT del domingo), sin que se registraran heridos entre los agentes.

El hombre, de 56 años, era buscado desde el ataque perpetrado en su propiedad rural en Porepunkah, cuando abrió fuego contra un grupo de policías que ejecutaban una orden de registro por presuntos delitos sexuales.

En el tiroteo fallecieron entonces el detective Neal Thompson y el agente Vadim de Waart, mientras que un tercer oficial resultó herido y logró recuperarse tras ser sometido a cirugía.

Desde entonces, Freeman había logrado evadir a las autoridades internándose en zonas montañosas y boscosas, lo que dificultó su localización debido a su experiencia en supervivencia en entornos naturales.

Durante la operación de búsqueda, que incluyó el despliegue de helicópteros, unidades especiales y el registro de más de un centenar de propiedades, las autoridades señalaron que el sospechoso podía estar fuertemente armado.

También se llegó a detener e interrogar a su esposa y a su hijo, quienes posteriormente fueron liberados sin cargos.

El caso recibió atención al llevar el foco sobre el movimiento de los «ciudadanos soberanos», una corriente ideológica cuyos adeptos rechazan la legitimidad del Estado y sus leyes.

Según medios locales, Freeman se identificaba con esta ideología, que surgió en Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, vinculada inicialmente a grupos ultraderechistas y antigubernamentales, y que se ha expandido en los últimos años a otros países de habla inglesa, incluido Australia.

Aunque las autoridades no establecieron vínculos terroristas en este caso, sí advirtieron que la combinación de creencias conspirativas y rechazo a las instituciones puede aumentar el riesgo de episodios violentos.

En Australia, el movimiento ya había sido relacionado con hechos graves, como la emboscada ocurrida en diciembre de 2022 en el estado de Queensland (este), donde tres individuos vinculados a esta ideología asesinaron a dos policías y a un vecino antes de morir en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Se espera que las autoridades de Victoria proporcionen más detalles del operativo de este lunes en las próximas horas. EFE

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