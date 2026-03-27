Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha colombiana: «No más procesos de paz»

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Bogotá, 27 mar (EFE).- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, asegura que si gana las elecciones impondrá la paz con la fuerza de las armas porque, en su opinión, está «demostrado que los procesos de paz en Colombia han sido un fracaso».

«El único proceso de paz en el que creo es en esa paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República», afirma en una entrevista con EFE.

El candidato, que está de segundo en la mayoría de las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, tiene entre sus referentes al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y «esa lucha decidida contra la criminalidad urbana».

Por eso señala que en su gobierno, el «delincuente que no se someta será abatido como en derecho corresponde y si se somete será encarcelado en una cárcel en la mitad de la nada, en donde no pueda seguir haciendo fechorías y en la que tendrá que pagar con creces su deuda con la justicia».

«No más procesos de paz, no más contemplación, conmigo se someten o los acabo con la mano de hierro del Estado», agrega el candidato, quien promete que con él en la Presidencia, «la gente de bien, la gente trabajadora, que es la mayoría del pueblo colombiano, sentirá alivio, tranquilidad y protección» mientras que «los criminales sentirán terror y pánico».

Discrepancias sobre el conflicto armado

De la Espriella, un abogado penalista que está embarcado por primera vez en una campaña electoral, no hace diferencia entre los grupos ilegales del conflicto armado colombiano, concepto que no reconoce, y la delincuencia común.

«En Colombia hay una guerra de bandidos contra el Estado legalmente constituido y contra la sociedad. Yo discrepo de ese concepto del conflicto armado. Aquí lo que hay es un ataque de la criminalidad, del narcoterrorismo, contra el Estado y contra la sociedad», enfatiza.

Para enfrentar lo que considera un «problema terrible de inseguridad», plantea recuperar la presencia del Estado en todos los rincones del país, que se perdió en los últimos gobiernos.

«Hay que empoderar a la fuerza pública con armas de primera generación, con presupuesto para aumentar el pie de fuerza. Tenemos que empezar a fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia que son las 330.000 hectáreas de coca. La violencia en Colombia es una pirámide cuya base es el narcotráfico», sentencia.

Enseguida apunta a lo que considera son otras fuentes de violencia e inseguridad: «la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y el abigeato (robo de ganado)».

«Si nosotros reventamos la base de la pirámide, que es el narcotráfico, vamos a dar la lucha que hay que dar para acabar con el crimen en Colombia», afirma.

De la Espriella, que también se inspira en el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), de quien dice ser «muy cercano», y en su política de «seguridad democrática», incluye en su cruzada por la ley y el orden a la delincuencia callejera, la que afirma que atemoriza a la gente en los barrios.

«Yo quiero darle seguridad a toda Colombia, pero en especial a los barrios de la patria para que los padres, para que las familias tengan tranquilidad», concluye. EFE

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